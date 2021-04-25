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Метель, ночные заморозки и холодный порывистый ветер
26.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСовсем не весеннюю погоду приготовила в эти выходные для белорусов природа. Днем столбики термометров едва поднимались выше 6 градусов. А проблески солнца, похоже, приятный бонус, чтобы совсем не забыть, что на календаре конец апреля. При этом синоптики радовать не торопятся, похожая погода сохранится и в ближайшие дни. Ночью до минус 4, днем воздух прогреется до плюс 10.
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Совсем не весеннюю погоду приготовила в эти выходные для белорусов природа. Днем столбики термометров едва поднимались выше 6 градусов. А проблески солнца, похоже,...
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