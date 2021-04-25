Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Метель, ночные заморозки и холодный порывистый ветер Совсем не весеннюю погоду приготовила в эти выходные для белорусов природа. Днем столбики термометров едва поднимались выше 6 градусов. А проблески солнца, похоже,...

Совсем не весеннюю погоду приготовила в эти выходные для белорусов природа. Днем столбики термометров едва поднимались выше 6 градусов. А проблески солнца, похоже, приятный бонус, чтобы совсем не забыть, что на календаре конец апреля. При этом синоптики радовать не торопятся, похожая погода сохранится и в ближайшие дни. Ночью до минус 4, днем воздух прогреется до плюс 10.