Сегодня - 35 лет со дня чернобыльской катастрофы: каковы были последствия аварии и что изменилось за это время

Источник материала: Tut.by

26 апреля 1986 года — ровно 35 лет назад — случилась самая большая катастрофа в истории атомной энергетики. На Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Из-за этого из ядерного реактора произошел выброс около 200 различных радионуклидов. Большая их часть выпала на территории Беларуси. Загрязненными радиацией оказалось 3678 населенных пунктов. Там жило 2,2 миллиона человек. Некоторые города и деревни после аварии и вовсе прекратили существовать. Чиновники на 35-ю годовщину запретили традиционное массовое шествие «Чернобыльский шлях» в память о катастрофе, которое обычно проходит в центре Минска. В нем участвовали тысячи людей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В день аварии на Чернобыльской атомной электростанции на четвертом энергоблоке случилось два взрыва, потом пожар.

О том, что на АЭС произошла авария, первое время правительство СССР пыталось скрыть, об этом говорилось только в коротких сообщениях. Молчание повлекло за собой множество проблем, которых могло бы не быть.

Во время взрывов и пожара из реактора произошел выброс огромного количества радионуклидов, который активно продолжался 10 суток. Период полураспада одних составлял несколько часов, других — сотни лет. Больше всего досталось Беларуси. 23% общей площади страны были загрязнены радиацией. В Украине загрязненными оказались 7% площади, в России — 1,5% площадей европейской части.

Основной радионуклид, которым были загрязнены территории 20 государств Европы, в том числе и Беларуси, — цезий-137. Загрязнению им плотностью больше 1 кюри на квадратный километр подверглись 21% сельскохозяйственных земель и 22% лесного фонда. На самых загрязненных землях создали Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Здесь хранится треть всего «чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после аварии на АЭС: 30% цезия-137, 73% стронция-90 и 97% изотопов плутония.

Пострадало и 3678 населенных пункта — городов, поселков и деревень, население которых составляло 2,2 миллиона человек. 479 населенных пунктов после аварии и вовсе стали призраками.

При учете масштабов и тяжести последствий Чернобыльской катастрофы Верховный Совет БССР в июле 1990 года объявил территорию Беларуси зоной экологического бедствия. Для того, чтобы цезий-137 перестал быть опасным для здоровья людей, должно пройти минимум 6 периодов полураспада. С момента аварии еще прошел только один.

По данным Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, с пострадавших территорий за 1986−2007 годы отселено около 138 тысяч человек. Из них 75% — из Гомельской области. Самостоятельно уехали с территории радиоактивного загрязнения около 200 тысяч человек. Эвакуированные и переселенные силами государства были обеспечены новым жильем.

Чернобыльцы. Спецпроект TUT.BY

Ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС занималось почти 700 тысяч человек. Свое здоровье, а многие и жизнь, чтобы остановить распространение радионуклидов добровольно отдавали пожарные, военные, учены, инженеры и многие другие люди.

Для преодоления последствий катастрофы на атомной станции наша страна через государственные программы с 1990 по 2020 год потратила около 19,2 миллиарда долларов в эквиваленте.

За 35 лет площадь территории радиоактивного загрязнения цезием-137 в Беларуси из-за его радиоактивного распада уменьшилась в 1,8 раза и по данным на январь 2021 года составляла 25,49 тысяч квадратных километров. Это 12,3% общей площади страны.

Сейчас к территории радиоактивного загрязнения относятся 49 районов страны: 19 районов Гомельской области, 13 районов Могилевской области, 4 — Брестской области, 10 — Минской и 3 района Гродненской.

На начало 2021 года в зонах радиоактивного загрязнения находилось 2166 населенных пунктов. Там живет около 1,1 миллиона человек.

8 февраля Совмин подписал постановление, которым утвердил новый список населенных пунктов и объектов, которые относятся к зонам радиоактивного загрязнения. Он сократился на 144 единицы — до 2022 (учитываются те, где живут люди. — Прим. TUT.BY). Количество населения, живущего в этих городах и поселках сократилось на 105,9 тысячи человек, из которых 22,8 тысячи — это дети. Теперь население таких территорий составляет 998 тысяч человек.

Специалисты прогнозируют, что к 2046 году площадь загрязненной территории Беларуси сократится в 2,4 раза.