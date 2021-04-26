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Еще неделя дождей и холода. Какой будет погода в Витебске в ближайшие пять дней
26.04.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По предварительному
В понедельник до +7°С, без осадков.
Во вторник днем +4…6°С. Дождь.
Среда будет дождливой, но станет теплее — до +9°С.
В четверг пасмурно, но без осадков. И довольно тепло: до +13 градусов.
В пятницу снова дождь, возможна гроза, воздух прогреется до 13 градусов тепла.
Хорошей недели, друзья!
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Погода немного улучшится лишь к православной Пасхе.
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