Еще неделя дождей и холода. Какой будет погода в Витебске в ближайшие пять дней

Источник материала: Tut.by

По предварительному прогнозу , тепла не ожидается до конца апреля. Погода улучшится лишь к православной Пасхе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник до +7°С, без осадков.

Во вторник днем +4…6°С. Дождь.

Среда будет дождливой, но станет теплее — до +9°С.

В четверг пасмурно, но без осадков. И довольно тепло: до +13 градусов.

В пятницу снова дождь, возможна гроза, воздух прогреется до 13 градусов тепла.

Хорошей недели, друзья!

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