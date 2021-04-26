ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще неделя дождей и холода. Какой будет погода в Витебске в ближайшие пять дней

26.04.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По предварительному прогнозу, тепла не ожидается до конца апреля. Погода улучшится лишь к православной Пасхе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник до +7°С, без осадков.

Во вторник днем +4…6°С. Дождь.

Среда будет дождливой, но станет теплее — до +9°С.

В четверг пасмурно, но без осадков. И довольно тепло: до +13 градусов.

В пятницу снова дождь, возможна гроза, воздух прогреется до 13 градусов тепла.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Ждем весну дальше. На новой рабочей неделе к брестчанам придут дожди и сильный ветер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by