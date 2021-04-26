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Ждем весну дальше. На новой рабочей неделе к брестчанам придут дожди и сильный ветер

26.04.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте ожидается прохладная погода с дождями и сильным ветром, сообщает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В понедельник будет переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +8°С.

Во вторник будет облачно с прояснениями и +9°С. Осадки маловероятны. Во второй половине дня усилится ветер — порывами до 14 м/с.

В среду обещают сплошную облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +13°С.

С четверга начнется потепление. Днем воздух прогреется до +16°С.

В пятницу после обеда обещают дожди и +15°С.

Хорошей недели, Брест!

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Теги: Брест
 
 
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