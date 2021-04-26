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Ждем весну дальше. На новой рабочей неделе к брестчанам придут дожди и сильный ветер
26.04.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте ожидается прохладная погода с дождями и сильным ветром, сообщает
В понедельник будет переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +8°С.
Во вторник будет облачно с прояснениями и +9°С. Осадки маловероятны. Во второй половине дня усилится ветер — порывами до 14 м/с.
В среду обещают сплошную облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +13°С.
С четверга начнется потепление. Днем воздух прогреется до +16°С.
В пятницу после обеда обещают дожди и +15°С.
Хорошей недели, Брест!
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