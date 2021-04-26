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Долгожданное потепление и первые грозы. Какой будет погода в Гомеле на новой рабочей неделе

26.04.2021 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, весна, наконец, приходит. К концу недели в Гомеле заметно потеплеет, сообщает pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник в Гомеле +8°C и солнечно.

Во вторник такая же температура, но сильный ветер — порывами до 15 м/с — и дожди.

В среду и четверг — +12°C и пасмурно.

В пятницу +15°C, грозы.

Хорошей недели друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Кажется, весна, наконец, приходит. К концу недели заметно потеплеет.
 
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