«Покушение» на Лукашенко, хапун в бане, чернобыльские истории, «запрещенка» и пафосный пандус - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня — 35-я годовщина аварии на ЧАЭС. По этому поводу у нас в выходные вышло несколько историй, которые нельзя пропустить: мы вспомнили , каковы были последствия аварии и что изменилось за эти годы; послушали историю деревни, которую отселили только через 5 лет после аварии — и узнали, что сейчас с людьми ; собрали истории белорусских «детей Чернобыля» , которые после аварии полетели по миру в чужие семьи — и это полностью изменило их жизни (там, кстати, и история Светы Пилипчук есть — в замужестве Тихановской). Сегодня тоже будут тексты в тему — не пропустите. Кстати, а мамматусы в выходные видели? Это такие опасные, но очень красивые облака — их заметили под Минском .





ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Помните, в пятницу вечером правительство обнародовало список запрещенных для ввоза в Беларусь товаров (в России Путин тоже, кстати, подписал указ о мерах воздействия на недружественные страны)? В него попала продукция групп компаний LIQUI MOLY, «ŠKODA AUTO» и «BEIERSDORF» (в том числе торговая марка «NIVEA»). Как у потребителей, так и у поставщиков и ритейлеров возникло немало вопросов по решению властей — и так как официальных комментариев в выходные, конечно, не было, пришлось в меру возможностей разбираться самим. Вот здесь вы можете почитать, когда косметика исчезнет с полок магазинов и можно ли привезти ее себе самому, а здесь — что будет со Skoda.

список (в России Путин тоже, кстати, о мерах воздействия на недружественные страны)? В него попала продукция групп компаний LIQUI MOLY, «ŠKODA AUTO» и «BEIERSDORF» (в том числе торговая марка «NIVEA»). Как у потребителей, так и у поставщиков и ритейлеров возникло немало вопросов по решению властей — и так как официальных комментариев в выходные, конечно, не было, пришлось в меру возможностей разбираться самим. вы можете почитать, когда косметика исчезнет с полок магазинов и можно ли привезти ее себе самому, а — что будет со Skoda. На сайте БелАЭС в выходные появилось послание от «небезразличных работников»: «АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется… Самое страшное может произойти в любой момент». Позже в Минэнерго заявили, что сайт взломали .

послание от «небезразличных работников»: «АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется… Самое страшное может произойти в любой момент». Позже в Минэнерго заявили, что . Министр лесного хозяйства прокомментировал «массовую рубку» леса : мол, площадь лесов в Беларуси прирастает — то есть мы высаживаем больше, чем рубим. Помните, в последнее время активно обсуждается эта тема?

: мол, площадь лесов в Беларуси прирастает — то есть мы высаживаем больше, чем рубим. Помните, в последнее время активно эта тема? МАЗ объяснил , как будет работать с Украиной в мае. Ранее, напомним, власти Украины ввели специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости, — и она действует с начала мая.

, как будет работать с Украиной в мае. Ранее, напомним, власти Украины ввели автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости, — и она действует с начала мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Президент Армен Саркисян принял отставку его правительства.

СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Александр Лукашенко провел выходные на Гомельщине — и во время поездки рассказал подробности плана «госпереворота» в стране, о раскрытии которого ранее сообщили власти. По его словам, заговорщики разрабатывали несколько сценариев: устранение Лукашенко на параде 9 Мая, нападение на президентский кортеж, вооруженное нападение на загородную резиденцию.

— и во время рассказал в стране, о раскрытии которого ранее сообщили власти. По его словам, заговорщики разрабатывали несколько сценариев: устранение Лукашенко на параде 9 Мая, нападение на президентский кортеж, вооруженное нападение на загородную резиденцию. Ну, а вчера в вечернем эфире ОНТ преподаватель Академии управления Станислав Князев (да, мы тоже удивлены, почему он выступает экспертом по этой теме) заявил о том, что «готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами … Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы. И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента».

… Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы. И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента». А еще Лукашенко там рассказал , что за «принципиальное решение» он намерен принять. Оказывается, в ближайшие дни он подпишет декрет, который даст ответ на вопрос: « Что будет, если им удастся покушение на президента? ». «Президента застрелили, назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями». Давайте расскажем, кстати, что за Совбез такой .

, что за «принципиальное решение» он намерен принять. Оказывается, в ближайшие дни он подпишет декрет, который даст ответ на вопрос: « ». «Президента застрелили, назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями». . ГосСМИ показали новое видео из СИЗО КГБ : на нем Сергей Тихановский обсуждает с Лукашенко будущее его сына Николая. Контекст беседы не понятен.

: на нем Сергей Тихановский с Лукашенко будущее его сына Николая. Контекст беседы не понятен. Члену штаба Виктора Бабарико и Координационного совета Марии Колесниковой в субботу исполнилось 39 лет . День рождения она встретила в СИЗО № 1 Минска — и всю субботу видео- и фотопоздравления ей в соцсетях публиковали родные, друзья Марии, а также обычные белорусы. И она им даже ответила !





В субботу милиция в Жодино задержала 20 человек, которые, по их словам, просто пришли помыться, потому что в городе отключили воду. На них составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Пообщались с теми, кого задержали — а потом отпустили, и узнали, как все происходило . «Я никогда не думала, что в нашей стране сходить помыться в баню — это какое-то нарушение законодательства. Когда меня отпускали домой, сказали: мол, больше не попадайте к нам. Я спросила: „ Чтобы помыться, мне теперь нужно разрешение горисполкома? “, потому что у меня в протоколе написано, что я в бане без разрешения Жодинского горисполкома принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии».

20 человек, которые, по их словам, просто пришли помыться, потому что в городе отключили воду. На них составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Пообщались с теми, кого задержали — а потом отпустили, и . «Я никогда не думала, что в нашей стране сходить помыться в баню — это какое-то нарушение законодательства. Когда меня отпускали домой, сказали: мол, больше не попадайте к нам. Я спросила: „ “, потому что у меня в протоколе написано, что я в бане без разрешения Жодинского горисполкома принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии». Вообще уже более 30 тысяч белорусов, по подсчетам правозащитников, столкнулись с политическими репрессиями за последний год. Люди пережили жесткие задержания, избиения, нечеловеческие условия содержания в изоляторах. Но вот что удивительно: многие признаются, что в этих сложных обстоятельствах они не теряли надежду, а в камерах нашли настоящих друзей. «К концу срока уже вся камера — подружки. У тебя нет чего-то — возьми мое. Извините за этот пример, но когда ты на Окрестина отдаешь сокамернице свои вторые трусы, постиранные, но все-таки б/у, а она говорит спасибо и надевает их, это очень сплачивает». Рассказываем истории такой удивительной дружбы .





Водитель Денис из Минска, которого оштрафовали и лишили прав за сигнал на День Воли, пошел в суд и добился отмены постановления ГАИ . «У начальника все было быстро и без подробностей: „Вы сигналили. Не признаете вину? Вам штраф пять базовых и лишение прав на год“. При этом никаких объяснений, доказательств мне не предоставили, копию протокола не выдали. Но сказали — „обжалуйте“». Вот он и обжаловал .

. «У начальника все было быстро и без подробностей: „Вы сигналили. Не признаете вину? Вам штраф пять базовых и лишение прав на год“. При этом никаких объяснений, доказательств мне не предоставили, копию протокола не выдали. Но сказали — „обжалуйте“». . А в машине задержанного политика Григория Костусева, которая осталась стоять у подъезда в Шклове, пробили колеса . Интересно, кому это все нужно?

Григория Костусева, которая осталась стоять у подъезда в Шклове, . Интересно, кому это все нужно? Ну и давайте проверим, понимаете ли вы, сколько можно получить за оскорбление в Беларуси. Особенно чревато, как вы понимаете, ляпнуть что-то не то в сторону силовика, чиновника или Лукашенко. Вот наш тест .

ИНТЕРЕСНОЕ

Разам с калегамі з «Анлайнера» і «Трыбуны» вырашылі праводзіць «Нядзелю па-беларуску». Зараз кожную нядзелю у нас будуць важныя і цікавыя тэксты на мове. Вось, напрыклад, учора рассказвалі пра «Гарачую вясну» — так у гісторыю Беларусі ўвайшлі падзеі 25-гадовай даўніны, калі ў 1996-м на «Чарнобыльскі шлях» выйшла каля 60 тысяч чалавек. Гэта была адна з самых буйных акцый пратэстаў, і сілавікі пачалі ўжываць сілу супраць дэманстрантаў. А яшчэ ў нас была гісторыя пра тое, як з-за памылкі сям’я амаль 80 год не ведала аб лёсе свайго бацькі і мужа.





Помните «Павлов день» в апреле 1991 года? Тогда в СССР произошел небывалый скачок цен на товары, тарифы и услуги — на 65−70%. Хлеб подорожал в 3 раза, мясо — в 4−5, молоко — в 3,5. Оклад инженера составлял 115 рублей, а школьная форма стоила… 123! Люди горевали: как теперь кормить и одевать детей?! Возмущение вылилось в протесты: бастовали сотни предприятий по всему Союзу, остановились шахты на Донбассе, Кузбассе и Воркуте. Мощное протестное движение возникло и в Беларуси — и мы вспомнили, как в Орше 30 лет назад митингующие остановили «чыгунку» и не пускали поезда .

— и мы вспомнили, как в Орше 30 лет назад . А помните, что в Минске раньше был Сторожевский рынок ? В разное время там продавали скот, мелкую живность и утварь. Рынок закрылся в 1996-м (в этом году — 25 лет) а наши читатели нашли два его фото из семидесятых. Эх, ностальгия !

? В разное время там продавали скот, мелкую живность и утварь. Рынок закрылся в 1996-м (в этом году — 25 лет) а наши читатели нашли два его фото из семидесятых. ! А вот традиционные «шедевры» наших строителей, коммунальников и водителей на « Досках позора » — смотрите, удивляйтесь и возмущайтесь здесь и здесь .

» — смотрите, удивляйтесь и возмущайтесь и . Кстати, известный российский блогер Илья Варламов высмеял пафосное открытие пандуса и навеса у гомельской поликлиники. «Никто не спорит, что нужно создавать условия для комфортного пребывания пациентов в медицинских учреждениях, вот только не нужно из рядовых событий устраивать шоу. Под видом заботы о людях около поликлиники был сделан крутой пандус, якобы призванный повысить доступность городской среды, и установлен убогий пластиковый бокс с рынка, куда и мусорные контейнеры-то ставить стремно. Что ж, остается лишь с бурным возгласом „Ура!“ устроить салют и поблагодарить белорусское государство за установку двух кусков профиля и пластиковой коробки». Видели ?





Помните, как на кастинги национального конкурса красоты « Мисс Беларусь » Бресте">в Бресте и Новополоцке пришло всего по одной девушке? А как в Гродно кастинг проводили за закрытыми дверями и под охраной милиции? Что из себя представляет конкурс и что он дает участницам? Мы попросили ответить на пять главных вопросов про «Мисс Беларусь» самую известную и яркую победительницу этого конкурса Ольгу Хижинкову.

» Бресте">в Бресте и пришло всего по одной девушке? А как в Гродно кастинг за закрытыми дверями и под охраной милиции? Что из себя представляет конкурс и что он дает участницам? Мы попросили самую известную и яркую победительницу этого конкурса Ольгу Хижинкову. А минувшей ночью в Лос-Анджелесе раздали «Оскары»: главным триумфатором стала «Земля кочевников». Статуэтками ожидаемо обзавелись картины «Девушка, подающая надежды», «Отец», «Еще по одной», «Душа». Мы следили за церемонией, а вот здесь публикуем полный список победителей — в нем все очень и очень предсказуемо (но справедливо).

О СПОРТЕ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (7 WTA) уступила в финале турнира в Штутгарте первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.





А тем временем футбольные клубы Высшей лиги массово подписывают письмо провластных спортсменов.

Все новости субботы, 24 апреля

Все новости воскресенья, 25 апреля

Кстати. Вот вам напоследок очень мотивирующая история о том, как белорус решил взять себя в руки — и сбросил 22 кг за 100 дней . А для дачников у нас есть советы, как победить крота . И да, это действительно больная тема (не смейтесь, если не понимаете всей боли «газоновода»!) Главное, помните: всегда можно победить — ведь все возможно, если верить в себя и постепенно двигаться в направлении мечты!

Ваша редакция