ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чуть потеплеет, но дожди и сильный ветер. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

26.04.2021 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно на новой рабочей неделе будет пасмурно, но станет уже чуть теплее, чем на минувших выходных, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 26 апреля, облачно, днем без осадков. Вечером возможен мокрый снег. Днем до — +6°С.

Во вторник днем также до +6°С. Сплошная облачность, днем возможен дождь и сильный ветер. Вечером без осадков.

В среду, 28 апреля, облачно и без осадков. Днем будет +7…9°С.

В четверг пасмурно и без осадков. Днем — +11…13°С.

В пятницу, 30 апреля, пасмурно, днем и вечером — дожди и сильный ветер. Днем — +14…16°С.

Хорошей недели, друзья!

Читайте также

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на новой рабочей неделе будет пасмурно, но станет уже чуть потеплее, чем на минувших выходных.
 
Новости дня
Новости общества
 
Теплее и ветреннее. Погода в Могилеве в последнюю неделю апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by