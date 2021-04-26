Чуть потеплеет, но дожди и сильный ветер. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

В Гродно на новой рабочей неделе будет пасмурно, но станет уже чуть теплее, чем на минувших выходных, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 26 апреля, облачно, днем без осадков. Вечером возможен мокрый снег. Днем до — +6°С.

Во вторник днем также до +6°С. Сплошная облачность, днем возможен дождь и сильный ветер. Вечером без осадков.

В среду, 28 апреля, облачно и без осадков. Днем будет +7…9°С.

В четверг пасмурно и без осадков. Днем — +11…13°С.

В пятницу, 30 апреля, пасмурно, днем и вечером — дожди и сильный ветер. Днем — +14…16°С.

Хорошей недели, друзья!