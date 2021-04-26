Теплее и ветреннее. Погода в Могилеве в последнюю неделю апреля

Источник материала: Tut.by

А вот и последняя неделя апреля. И будет она по-прежнему прохладной, но с четверга в Могилеве потеплеет. А вообще, вся эта неделя будет такой же капризной, как этот апрель: то холодно, то жарко, то дождь, то солнце — да еще и ветрено. По предварительным данным pogoda.by, в выходные — 1 и 2 мая — будет около +11 °С.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 26 апреля, будет облачно, до +7 °С.

Во вторник также будет облачная погода, 0…+7 °С. Днем возможен дождь, поднимется ветер.

В среду, 28 апреля, начнется потепление: +1…+9 °С. Будет облачно, но без осадков.

В четверг столбик термометра поднимется до +13 °С. Прогнозируют сплошную облачность.

Еще теплее будет в пятницу, 30 апреля: +6…+17 °С. Однако погода будет очень капризной: утром и днем ожидается порывистый ветер, во второй половине суток возможны дожди и гроза.

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