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Теплее и ветреннее. Погода в Могилеве в последнюю неделю апреля
26.04.2021 09:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вот и последняя неделя апреля. И будет она по-прежнему прохладной, но с четверга в Могилеве потеплеет. А вообще, вся эта неделя будет такой же капризной, как этот апрель: то холодно, то жарко, то дождь, то солнце — да еще и ветрено. По
Сегодня, 26 апреля, будет облачно, до +7 °С.
Во вторник также будет облачная погода, 0…+7 °С. Днем возможен дождь, поднимется ветер.
В среду, 28 апреля, начнется потепление: +1…+9 °С. Будет облачно, но без осадков.
В четверг столбик термометра поднимется до +13 °С. Прогнозируют сплошную облачность.
Еще теплее будет в пятницу, 30 апреля: +6…+17 °С. Однако погода будет очень капризной: утром и днем ожидается порывистый ветер, во второй половине суток возможны дожди и гроза.
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Только в конце недели столби термометра поднимется выше +10 °С.
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