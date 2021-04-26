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«Люди восхищаются глазами Кристины, но это диагноз!» История Катрин и ее дочери с мегалокорнеа

26.04.2021 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда Кристина только появилась на свет, то врачи практически сразу сказали Катрин, что у нее родилась особенная девочка. Молодые родители до последнего не хотели верить, что с дочерью что-то не так. Кристине ставили ДЦП, задержку развития и только 3 года назад поставили диагноз мегалокорнеа. Дословно мегалокорнеа переводится как «огромная роговица» (визуально это и отличает Кристину от других детей), редчайшее генетическое заболевание, которое часто влияет на зрение человека. Девочке также диагностировали тяжелую интеллектуальную недостаточность. Сложно сказать, что именно понимает Кристина. Катрин признается, что за эти 8 лет потеряла настоящую себя и не так давно вышла на работу. Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.

 
 
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