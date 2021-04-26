Брошенный город Припять, секретная «Дуга-1» и атомная станция, сломавшая тысячи судеб. Чернобыль 35 лет спустя

Источник материала: Tut.by

Чернобыльская катастрофа, за мгновения изменившая судьбы миллионов людей, принесла с собой радиоактивное загрязнение, на долгие годы сделавшее Зоной отчуждения огромные площади в Беларуси и Украине. Однако, земля, которая 35 лет назад стала символом горя и скорби, сегодня вполне доступна для посещения. Накануне годовщины на месте трагедии побывал фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко.

Несмотря на то, что остановившаяся после роковой аварии ЧАЭС не вырабатывает электроэнергию, на станции трудятся, а в самом Чернобыле живут люди. В основном работники зоны и персонал ЧАЭС. Проникают в зону и так называемые самоселы, которых тянет на места, покинутые в спешке много лет назад, и сталкеры. Последних влечет романтика Чернобыльской зоны, подпитанная компьютерными играми и творчеством фантастов.





Попасть в места чернобыльской трагедии сегодня не составляет труда. Абсолютно легально зона отчуждения доступна туристам. Стоимость однодневного тура, с посещением таких мест, как город Чернобыль, «Рыжий лес», радиолокационная станция «Дуга-1», Чернобыльская АЭС и город Припять, около 100 долларов. Существуют и более длительные туры на два, четыре и пять дней.

Первые туристы смогли официально посетить зону отчуждения еще в 2004 году, а постоянно туристические маршруты заработали в 2012 году. Волна интереса к событиям 35-летней давности вновь появилась после выхода сериала HBO «Чернобыль», сделавшего своеобразную рекламу зоне отчуждения. Только за 2019 год туристический маршрут прошли 130 тысяч туристов. Из них 100 тысяч — иностранцы.





Сейчас Чернобыльская АЭС остановлена. Ведется работа над снятием станции с эксплуатации. За 10 лет над четвертым энергоблоком АЭС был построен новый саркофаг. До сих пор на станции ведется строительство нового могильника для ядерных отходов всех украинских АЭС. На станции трудится две тысячи человек, а в Чернобыле живут три тысячи сотрудников зоны и АЭС, они работают вахтенным методом. В Чернобыле и окрестностях живет 130 самоселов. В городе работают магазины, Дом культуры, кинотеатр, гостиницы и церковь. Нынешняя территория зоны отчуждения — около 2600 гектаров. Часть ее никогда не будет заселена людьми, потому что период полураспада одного из изотопов плутония, который является самым радиотоксичным элементом, составляет 24 тысячи лет.





Без последствий для здоровья туристы могут находиться на территории зоны до 5 дней. Сталкеры проникают сюда постоянно, несмотря на возможность свободного посещения. Нелегальные туристы рискуют и собственным, и чужим здоровьем. Ведь на территории Чернобыльской зоны много радиоактивных «пятен», а гуляя по зоне можно не только схватить дозу радиации, но и вынести радиоактивную пыль на одежде. Накануне 35-летия взрыва на ЧАЭС на территории зоны переложили асфальт на большей части автомобильных дорог, которые используют для хозяйственной деятельности.



На подъезде к туристическим объектам устанавливают стенды, а также реконструированные советские автобусы.



Советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет «Дуга-1». Длина антенны радиолокационной станции — 750 метров. Пускать туристов к ней стали в 2016 году. «Дуга-1» имела секретное название "Чернобыль-2". А в открытых документах времен СССР значилась как заброшенный пионерский лагерь.



Когда-то в Припяти проживало 46 тысяч жителей. Все они были эвакуированы за считанные дни после взрыва на станции.



Новый саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС начали строить в 2007 году. В 2019 он вступил в эксплуатацию. Его гигантский корпус видно даже с территории белорусской зоны отчуждения.



На территории заброшенной автомобильной базы в Припяти создается музей техники, которая принимала участие в ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС.



Школьный бассейн в Припяти.



Знаменитое колесо обозрения в Припяти никогда не работало. Его пуск был запланирован на 1 мая 1986 года.



Спецобъект «Рыжий лес» — территория сильного загрязнения радионуклидами. Посещение этой территории до сих пор запрещено.







КПП на въезде в Припять



Перемещение туристов по Припяти ограничено. Лучше не ходить по траве и кустарникам — пуль радиоактивна и оседает на одежде. Передвигаться по городу можно только в составе группы и с гидом, а заходить в здания официально запрещено. На фото — центральная площадь Припяти.



Несмотря на то, что в Украине действует закон о декоммунизации, на территории Зоны отчуждения сохранились советская символика и топонимика. Здесь можно встретить памятники Ленину и изображения герба СССР.



Главный экспонат музея техники — самоходная артиллерийская установка СУ-152



Территория зоны отчуждения сильно страдает от пожаров в летний период



Проход в здании, где располагался командный пункт и серверные радиолокационной станции «Дуга-1»



Учебный класс радиолокационной станции «Дуга-1»



Чернобыль с виду обычный город. Здесь постоянно находится около 3 тысяч человек, работают магазины, кинотеатр, Дом культуры и церковь.















КПП «Дитятки» — самый большой на въезде в Чернобыльскую зону. Здесь всегда многолюдно и постоянно собирается очередь из автомобилей. В 2019 году, в высокий туристический сезон, автобусы с туристами ожидали своей очереди по часу.











Недостроенный комплекс 5-го энергоблока ЧАЭС











