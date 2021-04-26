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Девушки в бело-красно-белом сменили цвет одежды в память о Чернобыльской катастрофе

26.04.2021 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

 В 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы девушки в бело-красно-белом сменили цвет одежды и зонтов в знак скорби о жертвах катастрофы и ее последствиях и прогулялись вдоль одного из домов столицы, куда переселили чернобыльцев и ликвидаторов аварии. 

Как отмечают участницы прогулки, чиновники возлагают цветы к памятникам, но забывают про живых людей. Чернобыльцев лишают льгот, они получают маленькие пенсии и не могут позволить себе нормальное лечение. Как и при СССР правда замалчивается и скрывается.









 
 
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Как отмечают участницы прогулки, чиновники возлагают цветы к памятникам, но забывают про живых людей. Чернобыльцев лишают льгот, они получают маленькие пенсии и не...
 
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