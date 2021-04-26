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Окончательно возродить: Лукашенко о пострадавших после аварии на ЧАЭС землях
26.04.2021 12:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр – Sputnik. Глава государства во время поездки в Брагин собрал совещание, посвященное возрождению южных районов республики, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
"Основная причина: мы должны выработать, я ее так понимаю, завершающую, окончательную программу возрождения этих земель. Как мы ее часто называли, ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Окончательно", - заявил белорусский лидер.
По его словам, именно сейчас назрела такая необходимость и возможность, потому что прошло уже 35 лет после катастрофы на ЧАЭС. Белорусские власти на практике убедились, как надо действовать и куда двигаться, чтобы восстанавливать здесь жизнь.
Последует
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Белорусские власти планируют разработать завершающую государственную программу ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
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