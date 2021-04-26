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В Слонимском районе три дня назад пропала 85-летняя женщина. Ее ищут более 80 человек

26.04.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слонимском районе три дня назад пропала 85-летняя Евгения Филипповна Нагула. В поисках пожилой женщины участвуют около 80 человек: родные и близкие пропавшей женщины, поисковики «Ангела» из Барановичей и Минска, спасатели из Слонима, Пинска и Гродно, а также сотрудники милиции и военные. Поиски не прекращались и ночью.


Фото: vk.com/angel_search

85-летняя жительница деревни Загорье Слонимского района пропала вечером 24 апреля. Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. О ней до сих пор ничего не известно. Пожилую женщину начали искать сразу же, когда поняли, что ее нет ни дома, ни во дворе.


Фото: vk.com/angel_search

Сейчас поиски пенсионерки продолжаются. Поисковые работы шли и ночью при
помощи беспилотника с тепловизионной камерой, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В поисках пожилой женщины участвуют около 80 человек: родные и близкие пропавшей женщины, поисковики «Ангела» из Барановичей и Минска, спасатели из Слонима, Пинска...
 
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