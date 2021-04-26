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Белорусская промышленность наращивает экспорт продукции

26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский тракторный завод увеличил производство техники. Продажи в дальнее зарубежье в этом году выросли на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первый квартал МТЗ отгрузил более 9 тысяч машин. 

Новинки МТЗ в помощь аграриям

Выводит холдинг на рынок и новинки. В эти дни на полях машиностроители тестируют  трактор "Беларус" на 210 лошадиных сил. Он полугусеничный и предназначен для работы на переувлажненных почвах. Задача машины - качественно и оперативно обработать землю. У этой модели как на гусенице, так и на колесах большой экспортный потенциал.  

Валерий Папка, ведущий инженер-конструктор УКЭР-2 ОАО "МТЗ": Плюс в том, что трактор универсальный. За незначительное время колеса снимаются со ступиц-ланцев и на это же место теми же болтами прикручиваются гусеничные тележки. При сравнительных испытаниях гусеничного и колесного тракторов наблюдалось снижение расхода топлива.  2021 год особенный для холдинга МТЗ. Сегодня в его составе 10 предприятий по всей стране, где трудятся более 16 тысяч человек. В конце мая Минский тракторный завод отметит 75-летие. 

 
 
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Минский тракторный завод увеличил производство техники. Продажи в дальнее зарубежье в этом году выросли на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
 
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