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Белорусская промышленность наращивает экспорт продукции
26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минский тракторный завод увеличил производство техники. Продажи в дальнее зарубежье в этом году выросли на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первый квартал МТЗ отгрузил более 9 тысяч машин.
Новинки МТЗ в помощь аграриямВыводит холдинг на рынок и новинки. В эти дни на полях машиностроители тестируют трактор "Беларус" на 210 лошадиных сил. Он полугусеничный и предназначен для работы на переувлажненных почвах. Задача машины - качественно и оперативно обработать землю. У этой модели как на гусенице, так и на колесах большой экспортный потенциал.
Валерий Папка, ведущий инженер-конструктор УКЭР-2 ОАО "МТЗ": Плюс в том, что трактор универсальный. За незначительное время колеса снимаются со ступиц-ланцев и на это же место теми же болтами прикручиваются гусеничные тележки. При сравнительных испытаниях гусеничного и колесного тракторов наблюдалось снижение расхода топлива. 2021 год особенный для холдинга МТЗ. Сегодня в его составе 10 предприятий по всей стране, где трудятся более 16 тысяч человек. В конце мая Минский тракторный завод отметит 75-летие.
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Минский тракторный завод увеличил производство техники. Продажи в дальнее зарубежье в этом году выросли на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года....
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