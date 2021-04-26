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Каждый пятый житель Беларуси пострадал от последствий Чернобыля
26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
35 лет назад в зоне радиоактивного загрязнения оказалась почти четверть территории страны. Около 23 % было загрязнено цезием-137. Для сравнения: радиоактивное загрязнение территории Украины составило 7 %, России - 1,5 % территории ее европейской части.
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35 лет назад в зоне радиоактивного загрязнения оказалась почти четверть территории страны. Около 23 % было загрязнено цезием-137. Для сравнения: радиоактивное...
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