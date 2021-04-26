Источник материала: БT

35 лет назад в зоне радиоактивного загрязнения оказалась почти четверть территории страны. Около 23 % было загрязнено цезием-137. Для сравнения: радиоактивное загрязнение территории Украины составило 7 %, России - 1,5 % территории ее европейской части.



От последствий катастрофы на ЧАЭС пострадало 56 районов нашей страны. 479 населенных пунктов существование прекратили. Каждый пятый житель Беларуси пострадал от последствий Чернобыля.



Из севооборота были выведены тысячи гектаров сельхозугодий. Радиоактивному загрязнению подверглось около четверти лесного фонда.



340 промышленных предприятий ликвидировали полностью или частично, ущерб от трагедии составил 235 миллиардов долларов (видеоролик).