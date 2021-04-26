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В Минской области начался новый этап реконструкции трасс Р53 и Р23
26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСкорость, комфорт, а еще удобная логистика для грузовых и пассажирских перевозок. Дороги Минской области в этом году значительно обновят. Трасса Р53 станет бетонной и широкополосной. Уже готовы первые 6 километров от Кургана Славы. В целом от столицы до города-спутника Смолевичи и обратно можно будет добраться за считанные минуты. Участок полностью сдадут к осени. А далее по курсу Жодино и Борисов. Используют бетон, этот материал износостойкий: интервалы между ремонтами могут быть до 10 лет.
Дмитрий Матяж, начальник участка ДСУ-12 ОАО "Дорожно-строительный трест № 5": Никакие температурные режимы дороге будут не страшны. Если летом, допустим, 30 градусов, большегрузные машины приходится останавливать и пускать только ночью, то на бетонном покрытии этих ограничений нет. Для качественного устройства и ровности средняя скорость где-то один метр в минуту. За рабочую смену, если это 12 часов, у нас получается полкилометра. Четырехполосной постепенно становится и трасса Р23 Минск - Микашевичи. Сейчас активно ведут строительство на участке от Слуцка до Солигорска. Новую скоростную дорогу планируют открыть до конца года.
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Скорость, комфорт, а еще удобная логистика для грузовых и пассажирских перевозок. Дороги Минской области в этом году значительно обновят. Трасса Р53 станет бетонной...
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