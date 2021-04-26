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Никакие температурные режимы дороге будут не страшны. Если летом, допустим, 30 градусов, большегрузные машины приходится останавливать и пускать только ночью, то на бетонном покрытии этих ограничений нет. Для качественного устройства и ровности средняя скорость где-то один метр в минуту. За рабочую смену, если это 12 часов, у нас получается полкилометра.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области начался новый этап реконструкции трасс Р53 и Р23 Скорость, комфорт, а еще удобная логистика для грузовых и пассажирских перевозок. Дороги Минской области в этом году значительно обновят. Трасса Р53 станет бетонной...