Беларусь стала площадкой для изучения влияния радиации и последствий ядерной катастрофы

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Беларусь в результате аварии на ЧАЭС стала площадкой для изучения влияния радиации и последствий ядерной катастрофы. Ученые и медики со всего мира сегодня перенимают наш опыт, ведь белорусами сделано очень много. Пострадавшие регионы давно отряхнулись от пыли Чернобыля. Здесь идет активная жизнь: ведется строительство, 70 % молодых специалистов закрепляются на местах, предприятия модернизируются. Планы грандиозные, взять хотя бы строительство порта в приграничье с Украиной и развитие экспериментальных хозяйств в зоне Полесского заповедника, а также туризм.



Петр Филон, организатор туров в чернобыльскую зону отчуждения: В благоприятное время завозил туристов из 20 стран. Самыми дальними были Южная Корея, Австралия, Китай. Ближние - Россия, Украина, Польша, Литва, Чехия. Есть определенная часть туристов, которых интересует застывшая эпоха - зона, где время остановилось полностью в 1986 году. Это территория, где отсутствуют элементы современного мира. Этим особенно интересен Наровлянский район, где мы сейчас находимся.Агентство теленовостей к очередной годовщине техногенной катастрофы подготовило фильм "Неброшенная земля". Никаких фейков, домыслов, только факты и кадры из Гомельской области и той ее части, которая 35 лет назад оказалась под ударом. Смотрите 26 апреля на "Беларусь 1" в 20:30.