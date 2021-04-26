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Беларусь стала площадкой для изучения влияния радиации и последствий ядерной катастрофы
26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь в результате аварии на ЧАЭС стала площадкой для изучения влияния радиации и последствий ядерной катастрофы. Ученые и медики со всего мира сегодня перенимают наш опыт, ведь белорусами сделано очень много. Пострадавшие регионы давно отряхнулись от пыли Чернобыля. Здесь идет активная жизнь: ведется строительство, 70 % молодых специалистов закрепляются на местах, предприятия модернизируются. Планы грандиозные, взять хотя бы строительство порта в приграничье с Украиной и развитие экспериментальных хозяйств в зоне Полесского заповедника, а также туризм.
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Беларусь в результате аварии на ЧАЭС стала площадкой для изучения влияния радиации и последствий ядерной катастрофы. Ученые и медики со всего мира сегодня...
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