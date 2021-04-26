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У православных началась Страстная неделя

26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У православных верующих сегодня начинается Страстная неделя - самый важный период в церковном году. Посвящен он последним дням земной жизни Христа, его распятию и погребению. Многодневный Великий пост становится особо строгим. В храмах проходят особые богослужения, во время которых люди вспоминают события Нового Завета.

Протоиерей Сергий Евтушик, клирик прихода храма в честь Всех Святых г. Минска: В древности называли эту неделю Страстной Пасхой.  Каждый день имеет особое значение, особый смысл, символику и особые, очень глубокие богослужения. И всю эту неделю день за днем мы готовимся к великому празднику Воскресения Христова.Каждый день Страстной недели подробно описан в Евангелии. Сегодня верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство. Это прообраз страдающего Христа. 

 
Теги: Минск
 
 
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У православных верующих сегодня начинается Страстная неделя - самый важный период в церковном году. Посвящен он последним дням земной жизни Христа, его распятию и...
 
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