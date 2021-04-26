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У православных началась Страстная неделя
26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У православных верующих сегодня начинается Страстная неделя - самый важный период в церковном году. Посвящен он последним дням земной жизни Христа, его распятию и погребению. Многодневный Великий пост становится особо строгим. В храмах проходят особые богослужения, во время которых люди вспоминают события Нового Завета.
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У православных верующих сегодня начинается Страстная неделя - самый важный период в церковном году. Посвящен он последним дням земной жизни Христа, его распятию и...
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