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Трагическим событиям на Чернобыльской АЭС 35 лет

26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. С ее последствиями мы вынуждены справляться до сих пор.

Возрождение пострадавших территорий

Жизнь людей на пострадавших территориях и восстановление земель все эти годы в поле зрения главы государства. В апрельские дни маршрут командировок Президента традиционный уже много лет -  в районы, которые затронула техногенная катастрофа. Десятилетиями эти земли в нашей стране возвращали к жизни. Спустя 35 лет после страшной аварии мы видим: города оживают, люди возвращаются, открываются социальные объекты. Следующий шаг - поручение главы государства разработать комплексную программу по этим регионам с акцентом на новые рабочие места.

 
 
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Беларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. С ее последствиями мы...
 
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