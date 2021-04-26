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О том, как убивали мирный атом в Литве, смотрите сегодня в "Понятной политике"
26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как убивали мирный атом в Литве, и почему Игналинская АЭС стала заложницей европейской политики?
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Как убивали мирный атом в Литве, и почему Игналинская АЭС стала заложницей европейской политики? Закрытие станции, коррупция, серая распродажа имущества и...
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