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О том, как убивали мирный атом в Литве, смотрите сегодня в "Понятной политике"

26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как убивали мирный атом в Литве, и почему Игналинская АЭС стала заложницей европейской политики?

Закрытие станции, коррупция, серая распродажа имущества и обещанные финансы ЕС, которых все еще ждут. Наконец, как проходит свой период распада некогда успешный город литовских атомщиков? Расскажем в "Понятной политике" сегодня сразу после "Панорамы"

 
 
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Как убивали мирный атом в Литве, и почему Игналинская АЭС стала заложницей европейской политики? Закрытие станции, коррупция, серая распродажа имущества и...
 
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