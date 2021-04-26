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"Чернобыльский шлях" - попытка хайпануть на человеческой беде
26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Встречаются, к сожалению, и попытки хайпануть на трагической дате. Среди заявленных организаторов так называемого Чернобыльского шляха нет ни одного ликвидатора или причастного к чернобыльской трагедии. Об этом в проекте АТН
26 апреля - День памяти жертв чернобыльской трагедииВ день 26 апреля, когда произошла трагедия, лучше склонить головы у мемориалов в честь жертв трагедии, заметил ликвидатор. "Чернобыльский шлях" - не что иное, как попытка отдельных сил в очередной раз завуалировать свои несанкционированные сборы, в которых слово "Чернобыль" - лишь прикрытие и способ заработать политические дивиденды.
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Встречаются, к сожалению, и попытки хайпануть на трагической дате. Среди заявленных организаторов так называемого Чернобыльского шляха нет ни одного ликвидатора...
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