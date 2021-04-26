ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фильм "Неброшенная земля" о том, как возрождались пострадавшие территории после аварии на ЧАЭС

26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Итоги 35-летней работы по ликвидации последствий аварии и возрождения пострадавших земель. 

3 млрд рублей выделено на реализацию новой пятилетней госпрограммы. Акцент - на социальной защите пострадавшего населения и реабилитации земель. Агентство теленовостей  к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС подготовило фильм о том, как возрождались пострадавшие территории. Что предпринято и что еще предстоит сделать? "Неброшенная земля" - смотрите сегодня на "Беларусь 1" в 20:30.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги 35-летней работы по ликвидации последствий аварии и возрождению пострадавших земель.  3 млрд рублей выделено на реализацию новой пятилетней госпрограммы....
 
Новости дня
Новости общества
 
Гороскоп на 26 апреля 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by