|
Фильм "Неброшенная земля" о том, как возрождались пострадавшие территории после аварии на ЧАЭС
26.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Итоги 35-летней работы по ликвидации последствий аварии и возрождения пострадавших земель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги 35-летней работы по ликвидации последствий аварии и возрождению пострадавших земель. 3 млрд рублей выделено на реализацию новой пятилетней госпрограммы....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)