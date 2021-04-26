«150 внедорожников с пулеметами для устранения президента»: что рассказал профессор Князев

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 25 апреля, в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ обсуждали подробности «дела о попытке госпереворота». Профессор Академии управления Станислав Князев в посвященном этой теме сюжете заявил о «150 внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами», которые, как предполагалось, «под прикрытием вторжения […] дойдут до Минска от Литвы», возьмут резиденцию и расстреляют главу государства. TUT.BY попытался выяснить у Станислава Князева, откуда он получил озвученную информацию, а также подробности этой «спецоперации».



Ливийские повстанцы в августе 2011 года. Фото: Reuters

На вопрос TUT.BY о том, как он получил сведения, которые озвучил в сюжете, завкафедрой государственного управления Академии управления отвечать отказался.

— Это не комментируется, — заявил Князев.

А «о вторжении» рассказал чуть подробнее. Речь, как выяснилось, шла о военной интервенции армейских соединений с территории западных соседей Беларуси.

— Ну, так, а что? Ни для кого не секрет: военная группировка стоит возле наших границ, — сказал Князев.

После уточнения, имелись ли в виду войска НАТО, профессор добавил:

— Войска, да, они должны были вторгаться, а эти под прикрытием пойти.

На этом Станислав Князев прервал общение и не стал отвечать на оставшиеся вопросы.

Что сказали по ТВ?

В воскресном эфире программы «Контуры» были озвучены подробности «дела о военном перевороте»: продемонстрировали кадры с допросов его фигурантов — Александра Федуты, Григория Костусева и Юрия Зенковича. Также в сюжете звучал комментарий историка и доктора юридических наук, профессора Станислава Князева:

— Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните эти… Предполагалось под прикрытием вторжения, что они пойдут, дойдут до города Минска. От Литвы здесь не такое большое расстояние, буквально можно за три часа достичь города Минска и из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента, — заявил Князев.

Кто такой Станислав Князев?



Уроженцу Новосибирска Станиславу Князеву 72 года, он выпускник Томского высшего военного командного училища связи и Высшей школы КГБ, ветеран боевых действий в Афганистане (в 2013 году в интервью TUT.BY Станислав Никифорович, генерал-майор запаса, вспоминал о своем военном опыте). В 1990-е годы работал в органах государственной безопасности Беларуси. С сентября 2001 года около полутора лет являлся первым замглавы Администрации президента, также в этот период был заместителем госсекретаря Совета безопасности Беларуси.

С сентября 2019 года Князев руководит кафедрой государственного управления в Академии управления при президенте Республики Беларусь, ректором которой был в 2003—2007 годах. В 2011—2018 годах Князев возглавлял другое учебное заведение — университет «МИТСО».