Источник материала: Tut.by

В Витебске в очередной раз из бетонной стены набережной в месте впадения Витьбы в Двину "забил источник". Об этом сообщают ННВ.



Бетонную набережную в устье Витьбы снова размыло — возле скульптуры Золотой Рыбки забил источник. Фото Сергея Серебро

Впервые трещина в стене площадки, на которой установлена скульптура Золотой Рыбки появилась в марте 2019 года, судя по фото, тогда вода проторила себе путь несколько ниже.

Тогда работники ЖКХ трещину в набережной заделали и течь ликвидировали. Однако, в июле того же года вода била из трещины в том же месте пуще прежнего.

25 апреля витебляне сообщили, что из стены в набережной опять хлынул поток воды — и ННВ убедились, что это действительно так.

В последние дни в Витебске не выпадало сильных осадков. А за истекшие 25 дней апреля в областном центре выпало немногим более половины месячной нормы осадков.