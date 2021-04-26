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Бетонную набережную в устье Витьбы снова размыло: возле скульптуры Золотой Рыбки «забил источник»
26.04.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в очередной раз из бетонной стены набережной в месте впадения Витьбы в Двину "забил источник". Об этом
Впервые трещина в стене площадки, на которой установлена скульптура Золотой Рыбки появилась в марте 2019 года, судя по фото, тогда вода проторила себе путь несколько ниже.
Тогда работники ЖКХ трещину в набережной заделали и течь ликвидировали. Однако, в июле того же года вода била из трещины в том же месте пуще прежнего.
25 апреля витебляне сообщили, что из стены в набережной опять хлынул поток воды — и ННВ убедились, что это действительно так.
В последние дни в Витебске не выпадало сильных осадков. А за истекшие 25 дней апреля в областном центре выпало немногим более половины месячной нормы осадков.
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Впервые трещина в стене площадки, на которой установлена скульптура Золотой Рыбки, появилась в марте 2019 года.
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