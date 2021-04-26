ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бетонную набережную в устье Витьбы снова размыло: возле скульптуры Золотой Рыбки «забил источник»

26.04.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске в очередной раз из бетонной стены набережной в месте впадения Витьбы в Двину "забил источник". Об этом сообщают ННВ.


Бетонную набережную в устье Витьбы снова размыло — возле скульптуры Золотой Рыбки забил источник. Фото Сергея Серебро

Впервые трещина в стене площадки, на которой установлена скульптура Золотой Рыбки появилась в марте 2019 года, судя по фото, тогда вода проторила себе путь несколько ниже.

Тогда работники ЖКХ трещину в набережной заделали и течь ликвидировали. Однако, в июле того же года вода била из трещины в том же месте пуще прежнего.

25 апреля витебляне сообщили, что из стены в набережной опять хлынул поток воды — и ННВ убедились, что это действительно так.

В последние дни в Витебске не выпадало сильных осадков. А за истекшие 25 дней апреля в областном центре выпало немногим более половины месячной нормы осадков.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые трещина в стене площадки, на которой установлена скульптура Золотой Рыбки, появилась в марте 2019 года.
 
Новости дня
Новости общества
 
Жители Новой Боровой получили по 10 суток ареста за выкрики «Жыве Беларусь» из окна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by