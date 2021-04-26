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Жители Новой Боровой получили по 10 суток ареста за выкрики «Жыве Беларусь» из окна

26.04.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Троих жителей Новой Боровой задержали за выкрики «Жыве Беларусь» из окон, двое из них арестованы на 10 суток. Дома у соседей провели обыски. Подробности сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае».


Фото читателей TUT.BY

21 апреля жителей района задерживали за сердечки на окнах, арестованы были и те, у кого сердечек не было. Троих жителей Новой Боровой забрали в РУВД за выкрики «Жыве Беларусь» из окон квартир.

Дома у 29-летней Яны Апасовой, 31-летнего Александра Анисько и 32-летнего Олега Лялика милиционеры провели обыски. На них составили протоколы по статье 24.23 КоАП. Их обвиняют в том, что они «20 апреля с 21.00 до 21.03 умышленно нарушили Закон «О массовых мероприятиях», приняв участие в несанкционированном пикетировании, высунувшись из окна квартиры, выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь».

23 апреля в суде Минского района дела троих жителей Новой Боровой рассмотрела Катерина Новикова.

Олег и Александр живут на втором этаже, Яна — на восьмом. Это не помешало свидетелю-милиционеру в темное время рассмотреть их лица и опознать в суде.

На суде Олег и Яна сказали, что в тот день слышали крики, но участия в этом не принимали. Александр в это время вместе с женой купал ребенка, незадолго до задержания был понятым при обыске у соседа по тамбуру.

Когда пришли к семье Апасовых, дома была еще их подруга. Сотрудники милиции предложили жителям самим выбрать, кто из них поедет в РУВД для беседы. Так как муж Яны болеет, супруга решила ехать сама. Свидетель-милиционер утверждает, что видел, как Яна выкрикивала лозунги из окна, поэтому задержал именно ее.

Александр Анисько — единственный из перечисленных, у кого окна выходят не во двор, а на лес. Судья Новикова отправила его дело на «доработку». Олег Лялик и Яна Апасова получили по 10 суток ареста.

Напомним, 21 апреля в Новой Боровой силовики организовали «профилактический рейд» из-за сердечек на окнах. Итог: на восьмерых — 5800 рублей штрафа и 77 суток административного ареста

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На трех жителей Новой Боровой составили протоколы за выкрики из окна «Жыве Беларусь». Двоих арестовали на 10 суток.
 
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