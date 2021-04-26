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«Подвиг героев-чернобыльцев потряс мир». Лукашенко в Брагине провел совещание и поучаствовал в митинге-реквиеме

26.04.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 апреля Александр Лукашенко посетил Брагин, где провел совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси, принял участие в митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на ЧАЭС и заложил аллею. Все выходные Лукашенко также провел на Гомельщине.


Фото: president.gov.by

Лукашенко дал дополнительные поручения по благоустройству и развитию Брагина и подобных ему городков. Ему также доложили о благоустройстве города.

— Уровень выше, чем Копысь. Но тем не менее элементы копысского благоустройства должны быть здесь задействованы. Там мы свободные земельные площади огородили по 20−10−8 соток. Человек приходит: вот, пожалуйста, покупай, строй себе дом. Надо и здесь так сделать. Это дальше перспектива развития Брагина и других маленьких (городков. — Прим.), — сказал Александр Лукашенко.

Он уверен, что если основательно подойти к этому вопросу — создать подъездные пути, инфраструктуру, — то подобные участки будут востребованы.

— В Брагине это однозначно надо делать. Для такого поселка, как Брагин, идеально: центр есть, куда люди могут прийти, заняться спортом. Домики аккуратные, приведены в порядок. Надо поддержать вот эти наши 5−6 южных районов — это подбрюшье белорусское. Нельзя бросать эти земли. Как эти земли защищать, если тут людей не будет. Надо благоустраивать такие поселки, районные центры и агрогородки.

Лукашенко принял участие в закладке Аллеи Памяти, посвященной 35-й годовщине аварии на ЧАЭС и в митинге-реквиеме.


Фото: president.gov.by

— И сегодня, спустя 35 лет со дня трагедии, мы собрались здесь, примерно в 46 километрах от очага взрыва, чтобы почтить память героев, спасших от еще большей трагедии этот Европейский регион, — сказал он, вспомнив в числе героев уроженца Брагинского района Василия Ивановича Игнатенко.

— Вспоминая Василия Игнатенко, мы отдаем дань памяти подвигу пожарных, военных, медиков, научных и технических сотрудников станции. Тех, кто ценой своей жизни сражался с огнем, оказывал первую помощь на месте аварии и возводил защитный саркофаг.

Он напомнил, что среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС — 115 тысяч белорусов.

— Подвиг героев-чернобыльцев потряс мир. И дело даже не в том, что эти люди работали на пределе своих возможностей и сделали все, чтобы минимизировать угрозу, а в том, что они сознательно жертвовали собой во имя жизни других. Они знали, что работать придется в условиях смертоносного воздействия радиации, что велик риск очередного взрыва, и тем не менее шли на объект и выполняли свой долг. Без сомнений и страха, в едином строю, подставляя друг другу плечо, так, как всегда это делали советские люди. Чернобыльская авария изменила судьбы миллионов. Для белорусского народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием.

По его словам, более трети всех радиоактивных выпадений заняли почти четвертую часть территории Беларуси — это около четверти лесного фонда, более ста месторождений сырья и минералов, 265 тыс. га плодородных земель и 340 промышленных предприятий. Суммарный ущерб составил почти 33 бюджета республики 1985 года. Масштаб последствий для здоровья людей, как говорят врачи, только предстоит определить.

— В нашу жизнь пришло страшное понятие «зона отчуждения». Мы в одночасье узнали, что на этой земле нельзя было сеять и собирать урожай, нельзя было приносить домой дары лесов, потому что они таили опасность, в реках нельзя было купаться и ловить рыбу, в деревне тогда было опасно жить. В мирное время мы узнали, что такое боль потери родной земли. Почти в полутысяче населенных пунктов остановилась жизнь, более 300 тыс. человек потеряли свои дома.

Он напомнил, что в свое время из-за границы советовали Беларуси закрыть на замок ту часть страны, которая пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

— Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени!


Фото: president.gov.by

В Беларуси выполнены 5 государственных чернобыльских программ.

— Сегодня мы видим, что количество населенных пунктов с превышением допустимых уровней радиационных проб снижается. Но главное, мы производим сельскохозяйственную продукцию, которую можно употреблять в пищу. Здесь живут люди, создаются семьи, рождаются дети, — заявил он и отметил, что предстоит еще много работы.

По его словам, в течение ближайших пяти лет нужно сформировать программу развития пострадавших регионов, возродить эти земли. В Брагине Лукашенко собрал совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси с участием руководителей районов, земли которых находятся в пределах этих территорий. Речь в первую очередь — об эффективном использовании и вовлечении в оборот земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и вокруг него.

 
 
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26 апреля Александр Лукашенко посетил Брагин, где провел совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси, принял участие в митинге-реквиеме по случаю...
 
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