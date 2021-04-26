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Fly Baghdad начинает летать в Минск

26.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иракская авиакомпания Fly Baghdad начнет выполнение регулярных рейсов в белорусскую столицу. Первый рейс запланирован на 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба минского аэропорта.


Фото: flybaghdad.net

Полеты будет выполнять Boeing 737−800 два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

Вылет из Багдада (BGW) будет осуществляться в 09.05 с прилетом в Минск в 13.25. Вылет из Минска (MSQ) запланирован в 15.30 с прибытием в Багдад в 19.40. Время в пути — 4 часа 25 мин.

Напомним, что c 2017 года полеты из Багдада в Минск также осуществляет авиакомпания Iraqi Airways. В сезонном расписании весна/лето рейсы выполняются дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый рейс запланирован на 10 мая.
 
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