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Помните бело-красную трубу брестской ТЭЦ, где рисовали орнамент? Сегодня на ней уже нарисован госфлаг

26.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 23 апреля, читатели сообщили TUT.BY, что в центре Бреста на бело-красную трубу ТЭЦ начали наносить бело-красный орнамент — такой же, как на государственном флаге. Днем в понедельник, 26 апреля, рисунок был готов полностью.


Фото прислали читатели TUT.BY

В «Брестэнерго» нам тогда не смогли объяснить, зачем на трубу ТЭЦ наносят этот рисунок, будет ли там в итоге изображение флага и не противоречит ли новая окраска нормам закона, по которым промышленные трубы, являющиеся аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом — белыми и красными (или оранжевыми) горизонтальными полосами.

Позже краткий комментарий «Брестэнерго» появился в облисполкомовской газете «Заря»:

«На одном из объектов Брестской ТЭЦ будет нанесено изображение государственного флага Республики Беларусь. Проект изображения согласован со всеми соответствующими инстанциями, в том числе и с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь».

Днем в понедельник, 26 апреля, рисунок был готов.

Скриншот видео пользователя телеграм-канала Беларусь за МКАДом

 
Теги: Брест
 
 
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По уверению «Брестэнерго», проект изображения согласован со всеми соответствующими инстанциями, в том числе и с Департаментом по авиации.
 
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