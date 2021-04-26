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Помните бело-красную трубу брестской ТЭЦ, где рисовали орнамент? Сегодня на ней уже нарисован госфлаг
26.04.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 23 апреля, читатели
В «Брестэнерго» нам тогда не смогли объяснить, зачем на трубу ТЭЦ наносят этот рисунок, будет ли там в итоге изображение флага и не противоречит ли новая окраска нормам закона, по которым промышленные трубы, являющиеся аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом — белыми и красными (или оранжевыми) горизонтальными полосами.
Позже краткий комментарий «Брестэнерго» появился в облисполкомовской газете «Заря»:
«На одном из объектов Брестской ТЭЦ будет нанесено изображение государственного флага Республики Беларусь. Проект изображения согласован со всеми соответствующими инстанциями, в том числе и с Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь».
Днем в понедельник, 26 апреля, рисунок был готов.
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Помните бело-красную трубу брестской ТЭЦ, где рисовали орнамент? Сегодня на ней уже нарисован госфлаг
По уверению «Брестэнерго», проект изображения согласован со всеми соответствующими инстанциями, в том числе и с Департаментом по авиации.
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