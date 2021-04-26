|
В Жодино мужчине дали три года колонии усиленного режима за поджог «Табакерки»
26.04.2021 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жодино 26 апреля вынесли приговор 32-летнему мужчине. Его обвиняли в поджоге киоска «Табакерка». Об этом
Сергей Ловкайтис обвинялся по части 3 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси — в ней говорится о действиях, рассматриваемых как особо злостное хулиганство. Преступление, о котором шла речь на суде, произошло 5 декабря прошлого года ближе к полуночи. По версии обвинения, Ловкайтис заранее подготовил не менее четырех пластиковых бутылок с легковоспламеняющейся смесью, облил горючим веществом киоск «Табакерка» и поджег его. Хотя возникший пожар удалось быстро потушить, имущество СЗАО «Энерго-Оил» было повреждено.
Как
В итоге приговором Сергею Ловкайтису стали три года колонии усиленного режима — именно такого решения добивался прокурор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поджог киоска произошел в декабре прошлого года, а обвиняемый был задержан правоохранителями на месте преступления.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)