﻿ В Жодино мужчине дали три года колонии усиленного режима за поджог «Табакерки». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жодино мужчине дали три года колонии усиленного режима за поджог «Табакерки»

26.04.2021 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Жодино 26 апреля вынесли приговор 32-летнему мужчине. Его обвиняли в поджоге киоска «Табакерка». Об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Кадр из видео пресс-службы МВД Беларуси

Сергей Ловкайтис обвинялся по части 3 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси — в ней говорится о действиях, рассматриваемых как особо злостное хулиганство. Преступление, о котором шла речь на суде, произошло 5 декабря прошлого года ближе к полуночи. По версии обвинения, Ловкайтис заранее подготовил не менее четырех пластиковых бутылок с легковоспламеняющейся смесью, облил горючим веществом киоск «Табакерка» и поджег его. Хотя возникший пожар удалось быстро потушить, имущество СЗАО «Энерго-Оил» было повреждено.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета Беларуси, в результате возгорания были повреждены роллет и лакокрасочное покрытие киоска. Нанесенный огнем урон оценили в 341 рубль 12 копеек. Ловкайтис, которого задержали на месте преступления, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В видео, размещенном пресс-службой МВД Беларуси, мужчина заявил, что до последнего момента не был уверен, стоит ли совершать поджог или нет, однако «жизненные обстоятельства» подтолкнули его «на опрометчивый шаг». Адвокат просил для него у суда наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге приговором Сергею Ловкайтису стали три года колонии усиленного режима — именно такого решения добивался прокурор.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поджог киоска произошел в декабре прошлого года, а обвиняемый был задержан правоохранителями на месте преступления.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле снова «заминировали» школы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by