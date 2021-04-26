В Жодино мужчине дали три года колонии усиленного режима за поджог «Табакерки»

Источник материала: Tut.by

В Жодино 26 апреля вынесли приговор 32-летнему мужчине. Его обвиняли в поджоге киоска «Табакерка». Об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Кадр из видео пресс-службы МВД Беларуси

Сергей Ловкайтис обвинялся по части 3 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси — в ней говорится о действиях, рассматриваемых как особо злостное хулиганство. Преступление, о котором шла речь на суде, произошло 5 декабря прошлого года ближе к полуночи. По версии обвинения, Ловкайтис заранее подготовил не менее четырех пластиковых бутылок с легковоспламеняющейся смесью, облил горючим веществом киоск «Табакерка» и поджег его. Хотя возникший пожар удалось быстро потушить, имущество СЗАО «Энерго-Оил» было повреждено.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета Беларуси, в результате возгорания были повреждены роллет и лакокрасочное покрытие киоска. Нанесенный огнем урон оценили в 341 рубль 12 копеек. Ловкайтис, которого задержали на месте преступления, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В видео, размещенном пресс-службой МВД Беларуси, мужчина заявил, что до последнего момента не был уверен, стоит ли совершать поджог или нет, однако «жизненные обстоятельства» подтолкнули его «на опрометчивый шаг». Адвокат просил для него у суда наказание, не связанное с лишением свободы.

В итоге приговором Сергею Ловкайтису стали три года колонии усиленного режима — именно такого решения добивался прокурор.