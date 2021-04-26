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В Гомеле снова «заминировали» школы
26.04.2021 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в гомельские школы снова поступили электронные сообщения о минировании,
Более 10 школ получили 26 апреля электронные письма о взрывоопасных предметах, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
На места происшествия выбыли оперативные экстренные службы, проводится эвакуация.
Напомним, 21 апреля из-за сообщений о минировании
По этим фактам было возбуждено уголовное дело за «заведомо ложное сообщение». Виновным грозит до семи лет тюрьмы.
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Более 10 учреждений образования получили 26 апреля электронные письма о взрывоопасных предметах, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома...
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