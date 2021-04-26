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В Гомеле снова «заминировали» школы

26.04.2021 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в гомельские школы снова поступили электронные сообщения о минировании, сообщили в УВД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Более 10 школ получили 26 апреля электронные письма о взрывоопасных предметах, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

На места происшествия выбыли оперативные экстренные службы, проводится эвакуация.

Напомним, 21 апреля из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать учащихся сразу 18 школ Гомеля. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

По этим фактам было возбуждено уголовное дело за «заведомо ложное сообщение». Виновным грозит до семи лет тюрьмы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Более 10 учреждений образования получили 26 апреля электронные письма о взрывоопасных предметах, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома...
 
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