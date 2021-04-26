В Гомеле снова «заминировали» школы

Источник материала: Tut.by

Сегодня в гомельские школы снова поступили электронные сообщения о минировании, сообщили в УВД.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Более 10 школ получили 26 апреля электронные письма о взрывоопасных предметах, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

На места происшествия выбыли оперативные экстренные службы, проводится эвакуация.

Напомним, 21 апреля из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать учащихся сразу 18 школ Гомеля. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

По этим фактам было возбуждено уголовное дело за «заведомо ложное сообщение». Виновным грозит до семи лет тюрьмы.