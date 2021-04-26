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Стало известно, почему в некоторых домах в Шабанах и в Минском районе вчера были перебои с водой

26.04.2021 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители некоторых районов столицы сообщали о перебоях с водоснабжением вечером 25 апреля, в воскресенье. Похоже, это было связано с повреждением на водоводе в Минском районе, информация о котором размещена на сайте Минскводоканала.

Вечером воскресенья (после 21.00) наблюдалось временное снижение давления в зоне влияния насосной станции «Шабаны».

Было повреждение на водоводе диаметром 500 миллиметров в Минском районе. Аварию оперативно локализовали, пишет Минскводоканал.

Но сообщается, что у абонентов деревни Королищевичи в Минском районе будет временно отсутствовать вода, организован подвоз питьевых цистерн.

Возможно ухудшение качества воды в ближайшие трое суток в районе улиц Ротмистрова, Шабаны, Селицкого, Бачило.

 
 
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Жители некоторых районов столицы сообщали о перебоях с водоснабжением вечером 25 апреля, в воскресенье. Похоже, это было связано с повреждением на водоводе в...
 
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