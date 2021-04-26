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В Гродно составляют схему зеленых зон. Власти интересуются, хватает ли в городе таких территорий
26.04.2021 14:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно начали разрабатывать проект общей схемы озеленения города. Местные власти хотят создать базы парков, скверов, бульваров и лесопарков областного центра,
Разработкой схем озеленения города занимается УП «Белниипградостроительства». Заказчиком является Гродненский горисполком.
Специалисты планируют обследовать и составить список всех зеленых зон в городе, узнать, хватает ли их местным, и составить общий план парков, скверов и лесопарков.
В схеме будет информация о названии (если оно есть), месторасположении, границах, общей площади зеленых зон. Также включат сведения о том, как за такими территориями ухаживают. Также определят, какие зоны являются парками, скверами, бульварами, ботаническими садами или дендрологическими парками.
Гродненцы могут поучаствовать в составлении схемы.
Специалисты просят заполнить
Ответы на анкету и свои предложения можно отправлять до 30 сентября 2021 года письменно с пометкой «Схема озелененных территорий общего пользования г. Гродно» по адресам:
С 1 сентября схему можно будет увидеть на сайте Гродненского горисполкома и администраций гродненских районов. Также схема будет доступна и в офлайне.
Если горожане захотят встретиться со специалистами, то можно направить заявление на электронную почту: arhitektura@gorod.grodno.by; или на адрес: 230 023, Гродно, пл. Тызенгауза, 3.
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Местные власти хотят создать базы парков, скверов, бульваров и лесопарков областного центра
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