В Гродно составляют схему зеленых зон. Власти интересуются, хватает ли в городе таких территорий

Источник материала: Tut.by

В Гродно начали разрабатывать проект общей схемы озеленения города. Местные власти хотят создать базы парков, скверов, бульваров и лесопарков областного центра, сообщает Гродненский горисполком. И спрашивают мнение горожан.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Разработкой схем озеленения города занимается УП «Белниипградостроительства». Заказчиком является Гродненский горисполком.

Специалисты планируют обследовать и составить список всех зеленых зон в городе, узнать, хватает ли их местным, и составить общий план парков, скверов и лесопарков.

В схеме будет информация о названии (если оно есть), месторасположении, границах, общей площади зеленых зон. Также включат сведения о том, как за такими территориями ухаживают. Также определят, какие зоны являются парками, скверами, бульварами, ботаническими садами или дендрологическими парками.

Гродненцы могут поучаствовать в составлении схемы.

Специалисты просят заполнить специальную анкету и ответить на некоторые вопросы: например, посещаете ли вы озелененные территории Гродно. Или просят оценить удобство расположения зеленых зон и есть ли рядом остановки общественного транспорта. А также можно высказаться, хватает ли парков в округе.

Ответы на анкету и свои предложения можно отправлять до 30 сентября 2021 года письменно с пометкой «Схема озелененных территорий общего пользования г. Гродно» по адресам:

Гродненский городской исполнительный комитет, 230 023, г. Гродно, пл. Ленина. 2/1, gorisp@gorod.grodno.by.

Управление строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского городского исполнительного комитета: 230 023, г. Гродно, пл. Тызенгауза, 3, arhitektura@gorod.grodno.by.

Администрация Ленинского района г. Гродно: 230 025, г. Гродно, ул. Советская, 10, lenadm@mail.grodno.by.

Администрация Октябрьского района г. Гродно: 230 024, г. Гродно, ул. Гагарина, 18/2, info@aor.gov.by.

УП «Белниипградостроительства», 220 002, Минск, пр. Машерова, 29, e-mail: prim@irup.by.

С 1 сентября схему можно будет увидеть на сайте Гродненского горисполкома и администраций гродненских районов. Также схема будет доступна и в офлайне.

Если горожане захотят встретиться со специалистами, то можно направить заявление на электронную почту: arhitektura@gorod.grodno.by; или на адрес: 230 023, Гродно, пл. Тызенгауза, 3.