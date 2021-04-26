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Ленточки, молебны, танцы и речи. Собрали самые странные пафосные открытия мелких объектов в стране
26.04.2021 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торжественные открытия малозначительных объектов набирают популярность в Беларуси. Все чаще режутся ленточки и произносятся речи около сооружений, которые по своей значимости явно не заслуживают такого пафосного к себе отношения. Иногда даже может показаться, что стоимость реквизита (красных ленточек, ковровых дорожек и шаров) превосходит стоимость самих открывшихся объектов. Именно так, например, выглядело на днях перерезание ленты у детской поликлиники № 1 в Гомеле. Нет, открывали не медучреждение, а колясочную и пандус возле него Мероприятие прошло так, что его
Туалет на рынке в Гродно
В 2018 году на гродненском рынке «Южный» торжественно открывали туалет.
— Я думаю, что арендаторы будут рады комфортным условиям… сходить куда надо. Подумать под музыку, что-то осмыслить и удачно потом завершить свой бизнес. Ну, а покупателям… для покупателя, важны три вещи: деньги в кармане, чтобы было что купить, куда сходить вот по таким вопросам и что перекусить. Поэтому скажем нашему общественному месту под названием туалет: «В добрый путь!» , — обратился в своей торжественной речи тогда к собравшимся директор «ГродноТоргСервиса» Владимир Сычевский.
Посетители то ли серьезно, то ли в шутку спросили, будут ли на открытии угощать шампанским? Но шампанского не предложили, да и туалет в итоге оказался платным.
Перила и грунтовая дорога в могилевском парке
В мае 2019 года у жителей Могилева
Как рассказал принимавший участие в открытии спуска депутат Игорь Марзалюк, это был достаточно крутой спуск, а теперь, мол, там есть надежные перила и дорожное покрытие.
«Здесь стояли деревянные временные перила, не очень хорошие, скажем мягко. Поэтому мы решили, что с учетом этих светлых праздников — и поминовения всех предков, и самого великого праздника, 9 Мая, — такой небольшой подарок», — сообщил депутат и торжественно перерезал красную ленточку.
Автобусная остановка в Ворнянах
В октябре 2019-го в Островецком районе в агрогородке Ворняны
На открытии автобусной остановки присутствовали начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Рыбак и председатель районного Совета депутатов Ирина Тальчук — именно они торжественно перерезали красную ленточку, — а также местные жители и школьники.
Площадка для вторсырья в Вилейке
В том же 2019-м, но уже в Вилейке торжественно открыли площадку для временного хранения вторичных отходов. Если очень по-простому — сарай для мусора.
На торжество приехали представители Евросоюза и общества «Экопартнёрство» — координатор проектов Евросоюза по экологии и энергетике Елена Ракова, исполнительный директор «Экопартнёрства» Алина Бушмович. Вилейский райисполком на встрече представлял заместитель председателя Александр Котович,
Тогда около 20 вилейчан сдали на новой площадке старую технику и сразу получили подарки — сумки, шоколадки, блокноты, майки. А художественные коллективы вилейских школьников украсили мероприятие пением.
Парковка у зоопарка
Пять лет назад в Минске у зоопарка с помпой открывали парковку на 269 машиномест — по сути, большой кусок асфальта в Чижовке. Но по степени торжественности мероприятие вполне могло сравниться с праздником города в каком-нибудь райцентре: ведущая, ростовые куклы, показательное выступление, ну и, конечно же. чиновники с ленточкой и ключом.
Бетономешалка в Сморгони
В 2018 году в Сморгони на производственной базе строительно-монтажного треста № 41, которая находится в промышленной зоне микрорайона Корени, состоялось торжественное открытие бетоносмесительной установки.
Здесь были все — чиновники, депутаты, профсоюзные лидеры и даже батюшка, который отслужил молебен и окропил святой водой новый промышленный объект.
«Традиционно была перерезана красная лента, в голубое небо поднялись две гирлянды разноцветных воздушных шаров, а работники районного центра культуры выступили с концертными номерами», — сообщала районка «Светлы шлях».
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Все чаще режутся ленточки и произносятся речи около сооружений, которые по своей значимости явно не заслуживают такого пафосного к себе отношения. Именно так,...
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