Ленточки, молебны, танцы и речи. Собрали самые странные пафосные открытия мелких объектов в стране

Источник материала: Tut.by

Торжественные открытия малозначительных объектов набирают популярность в Беларуси. Все чаще режутся ленточки и произносятся речи около сооружений, которые по своей значимости явно не заслуживают такого пафосного к себе отношения. Иногда даже может показаться, что стоимость реквизита (красных ленточек, ковровых дорожек и шаров) превосходит стоимость самих открывшихся объектов. Именно так, например, выглядело на днях перерезание ленты у детской поликлиники № 1 в Гомеле. Нет, открывали не медучреждение, а колясочную и пандус возле него Мероприятие прошло так, что его высмеял даже российский блогер Илья Варламов. А мы давайте вспомним, что же еще с неуместным ситуации пафосом открывали в Беларуси.





Туалет на рынке в Гродно

В 2018 году на гродненском рынке «Южный» торжественно открывали туалет.

— Я думаю, что арендаторы будут рады комфортным условиям… сходить куда надо. Подумать под музыку, что-то осмыслить и удачно потом завершить свой бизнес. Ну, а покупателям… для покупателя, важны три вещи: деньги в кармане, чтобы было что купить, куда сходить вот по таким вопросам и что перекусить. Поэтому скажем нашему общественному месту под названием туалет: «В добрый путь!» , — обратился в своей торжественной речи тогда к собравшимся директор «ГродноТоргСервиса» Владимир Сычевский.





Посетители то ли серьезно, то ли в шутку спросили, будут ли на открытии угощать шампанским? Но шампанского не предложили, да и туалет в итоге оказался платным.

Перила и грунтовая дорога в могилевском парке

В мае 2019 года у жителей Могилева появился благоустроенный спуск, сообщало СТВ .

Как рассказал принимавший участие в открытии спуска депутат Игорь Марзалюк, это был достаточно крутой спуск, а теперь, мол, там есть надежные перила и дорожное покрытие.



Фото: СТВ

«Здесь стояли деревянные временные перила, не очень хорошие, скажем мягко. Поэтому мы решили, что с учетом этих светлых праздников — и поминовения всех предков, и самого великого праздника, 9 Мая, — такой небольшой подарок», — сообщил депутат и торжественно перерезал красную ленточку.



Фото: СТВ

Автобусная остановка в Ворнянах

В октябре 2019-го в Островецком районе в агрогородке Ворняны торжественно открыли автобусную остановку. Все как полагается: со зрителями, представителями местной власти, перерезанием красной ленточки и статьей в местной газете «Астравецкая праўда».





На открытии автобусной остановки присутствовали начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Рыбак и председатель районного Совета депутатов Ирина Тальчук — именно они торжественно перерезали красную ленточку, — а также местные жители и школьники.

Площадка для вторсырья в Вилейке

В том же 2019-м, но уже в Вилейке торжественно открыли площадку для временного хранения вторичных отходов. Если очень по-простому — сарай для мусора.





На торжество приехали представители Евросоюза и общества «Экопартнёрство» — координатор проектов Евросоюза по экологии и энергетике Елена Ракова, исполнительный директор «Экопартнёрства» Алина Бушмович. Вилейский райисполком на встрече представлял заместитель председателя Александр Котович, сообщала «Рэгiянальная газета».

Тогда около 20 вилейчан сдали на новой площадке старую технику и сразу получили подарки — сумки, шоколадки, блокноты, майки. А художественные коллективы вилейских школьников украсили мероприятие пением.

Парковка у зоопарка

Пять лет назад в Минске у зоопарка с помпой открывали парковку на 269 машиномест — по сути, большой кусок асфальта в Чижовке. Но по степени торжественности мероприятие вполне могло сравниться с праздником города в каком-нибудь райцентре: ведущая, ростовые куклы, показательное выступление, ну и, конечно же. чиновники с ленточкой и ключом.



Фото с сайта Минского зоопарка

Бетономешалка в Сморгони

В 2018 году в Сморгони на производственной базе строительно-монтажного треста № 41, которая находится в промышленной зоне микрорайона Корени, состоялось торжественное открытие бетоносмесительной установки.

Здесь были все — чиновники, депутаты, профсоюзные лидеры и даже батюшка, который отслужил молебен и окропил святой водой новый промышленный объект.





«Традиционно была перерезана красная лента, в голубое небо поднялись две гирлянды разноцветных воздушных шаров, а работники районного центра культуры выступили с концертными номерами», — сообщала районка «Светлы шлях».



