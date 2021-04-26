Преподаватель Елена Лаевская, с которой БГУ не продлил контракт, подала в суд на университет

Источник материала: Tut.by

Более 20 лет Елена Лаевская преподавала на юрфаке БГУ. На днях стало известно, что с ней не будут продлевать контракт . Взысканий по работе не было, Елена Владимировна обратилась в суд. Согласно Трудовому кодексу и коллективному договору, с ней как с лицом предпенсионного возраста были обязаны заключить контракт. Сын Елены Лаевской является защитником Виктора Бабарико и Максима Знака. А ее супруг был судьей в Верховном в суде, но в конце 2020-го ушел в отставку.



Елена Лаевская Фото: телеграм-канал Law Verum

Елена Лаевская 22 года работала в Белорусском государственном университете, преподавала гражданское право на юрфаке как доцент, кандидат юридических наук. Она автор 160 научных публикаций. 17 апреля истек ее контракт. За месяц до его окончания преподаватель уведомила нанимателя, как того и требует закон, о желании продолжить трудовые отношения. Однако БГУ уведомил Лаевскую, что новый контракт заключаться не будет.

Согласно ст. 261−5 Трудового кодекса, наниматель обязан заключить контракт как с лицом предпенсионного возраста (Елене Лаевской 57 лет), коллективный договор также содержит дополнительные гарантии в этой части.



Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сын преподавателя Дмитрий Лаевский сообщил, что по факту незаконного увольнения в суд направлен иск. Дисциплинарных взысканий у Елены Владимировны не было. Имеет награды от БГУ, Министерства юстиции, Белорусского республиканского союза юристов.

Наниматель с согласия работника обязан продлить срок действия контракта либо заключить новый контракт с работником, добросовестно работающим и не допускающим нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет, — не менее чем до достижения указанного возраста (ст. 261−5 Трудового кодекса).

— Несмотря на исключительные профессиональные качества, множество достижений, включая четыре защищенные под ее руководством кандидатские диссертации, многолетнюю добросовестную работу в БГУ, 17 апреля 2021 года она была уволена «в связи с истечением срока действия контракта», что прямо противоречит установленной в Трудовом кодексе обязанности нанимателя продлить трудовые отношения (заключить новый контракт) с работником предпенсионного возраста. Это предусмотрено ст. 261−5 Трудового кодекса и коллективным договором БГУ. Исключений из этого правила нет. Об этом и многом другом в течение месяца неоднократно письменно проинформированы и ректорат, и профком. Переговоры велись со всеми, включая заведующую кафедрой гражданского права и декана юрфака. 22 апреля направлен иск в суд, ставится вопрос о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе.

В БГУ, куда мы обратились за разъяснением, не комментируют позицию университета.

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Дмитрий Лаевский — известный адвокат, он защищает интересы экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака. В начале апреля дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов объявила ему выговор . Поводом для вызова на комиссию стал пост Дмитрия в в соцсетях, в котором он не согласился с проектом изменений в закон об адвокатуре.

В конце 2020 года был отправлен в отставку Виталий Лаевский, отец Дмитрия. Он был судьей коллегии по уголовным делам Верховного суда.