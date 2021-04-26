Лукашенко хочет окончательно возродить районы, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС

Лукашенко полагает, что земли, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, пора возрождать. Об этом шла речь на совещании, посвященном программе возрождения чернобыльских земель.

Он заявил, что пора разработать «завершающую, окончательную программу возрождения этих земель», чтобы восстановить там жизнь.

«Эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля. С некоторыми особенностями», — добавил он.

Лукашенко предлагает высадить в пострадавших районах леса, построить и отремонтировать дороги, развивать там сельское хозяйство, строить предприятия, чтобы привлечь людей рабочими местами.

Программа должна быть разработана до сентября этого года.