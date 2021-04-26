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Лукашенко хочет окончательно возродить районы, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС

26.04.2021 16:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лукашенко полагает, что земли, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, пора возрождать. Об этом шла речь на совещании, посвященном программе возрождения чернобыльских земель.

Он заявил, что пора разработать «завершающую, окончательную программу возрождения этих земель», чтобы восстановить там жизнь.

«Эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля. С некоторыми особенностями», — добавил он.

Лукашенко предлагает высадить в пострадавших районах леса, построить и отремонтировать дороги, развивать там сельское хозяйство, строить предприятия, чтобы привлечь людей рабочими местами.

Программа должна быть разработана до сентября этого года.

Напомним, что официальные власти уже не раз давали понять: радиация и ее последствия не так важны в ситуациях, когда нужны деньги. В 2017 году охранная зона Полесского государственного радиационно-экологического заповедника была упразднена специальным указом. По нему предполагалось упразднение границ заповедника, площади и состава земель с целью снятия ограничений с землепользователей по использованию земельных участков, находящихся на ее территории.

 
 
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Лукашенко полагает, что земли, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, пора возрождать. Об этом шла речь на совещании, посвященном программе возрождения чернобыльских...
 
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