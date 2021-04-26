"Реквием" Джузеппе Верди к 35-летию чернобыльской трагедии на "Беларусь 3"

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Тематический эфир в день 35-летия чернобыльской трагедии - на "Беларусь 3". Сегодня социокультурный канал представит мессу Джузеппе Верди "Реквием". Произведение итальянского композитора известно как символ высоких чувств - светлой памяти и искренней печали.



Музыкальный шедевр исполнят всемирно известные титулованные белорусские оперные артисты: Екатерина Семенчук, Надежда Кучер, Александр Рославец и Павел Петров.

За дирижерским пультом - Дмитрий Матвиенко. Главный хормейстер - народная артистка Беларуси - Нина Ломанович. Телеверсия - в 18:40 на "Беларусь 3" .