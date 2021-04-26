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Кольцо с самым большим бриллиантом Австралии продали на аукционе в Сиднее за $965 тыс.
26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии ушло с аукциона в Сиднее за рекордные 965 тысяч долларов. Данный камень имеет форму квадрата и весит 25 карат. Он также является самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным в стране. Бриллиант огранен алмазом весом почти 48 карат. Как отметили в аукционном доме, камень очень редкий, скорее всего единственный в своем роде. К тому же это бриллиант безупречного качества.
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Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии ушло с аукциона в Сиднее за рекордные 965 тысяч долларов. Данный камень имеет форму квадрата и весит 25 карат. Он также...
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