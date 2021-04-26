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В Березино возложили цветы к памятнику Василию Игнатенко
26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Березино цветы легли к памятнику Василию Игнатенко. 25-летний командир отделения пожарной части № 6 города Припять был среди первых, кто прибыл на место ЧП. Почтить память героического коллеги сегодня пришли спасатели Березинского РОЧС, а также руководство области, района и семья Василия Игнатенко.
В честь Василия Игнатенко названы улицы во многих городах Беларуси.
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В Березино цветы легли к памятнику Василию Игнатенко. 25-летний командир отделения пожарной части № 6 города Припять был среди первых, кто прибыл на место ЧП....
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