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В Березино возложили цветы к памятнику Василию Игнатенко

26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Березино цветы легли к памятнику Василию Игнатенко. 25-летний командир отделения пожарной части № 6 города Припять был среди первых, кто прибыл на место ЧП. Почтить память героического коллеги сегодня пришли спасатели Березинского РОЧС, а также руководство области, района и семья Василия Игнатенко. 

В честь Василия Игнатенко названы улицы во многих городах Беларуси.

 
 
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В Березино цветы легли к памятнику Василию Игнатенко. 25-летний командир отделения пожарной части № 6 города Припять был среди первых, кто прибыл на место ЧП....
 
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