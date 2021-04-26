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В Минске почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии
26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС сегодня отдают по всей стране. В столичном парке Дружбы народов прошла торжественная церемония. К мемориалу жертвам Чернобыля возложили цветы ликвидаторы, жители пострадавших регионов, а также школьники, молодежь и представители власти.
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Дань памяти ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС сегодня отдают по всей стране. В столичном парке Дружбы народов прошла торжественная церемония. К...
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