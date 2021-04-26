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Александр Лукашенко принял участие в закладке аллеи памяти в Брагине

26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. С ее последствиями мы вынуждены справляться до сих пор.

Восстановление пострадавших регионов под личным контролем Президента

Александр Лукашенко принял участие в закладке аллеи памяти в Брагине

В апрельские дни маршрут командировок Президента традиционный уже много лет. Жизнь людей на пострадавших территориях и восстановление земель все эти годы под личным контролем главы государства. Сегодня во время рабочей поездки в Брагин Александр Лукашенко дал дополнительные поручения по благоустройству и развитию региона. Задача - четко определить земельные участки, где можно и нужно строить жилье. 

В Брагине заложили аллею памяти

Александр Лукашенко принял участие в закладке аллеи памяти в Брагине

Трагической дате будет посвящена аллея памяти в парке Брагина. 35 кленов символизируют 35 лет со дня катастрофы. Александр Лукашенко сегодня принял участие в ее закладке. Там же установили и памятный знак. О завтрашнем дне региона состоялся диалог с теми, кому это будущее строить. Возможно, вскоре здесь появится и своя футбольная команда. Запрос на это есть. Сегодня сложно представить, но если бы не принципиальное решение Президента в свое время, жизнь в этих регионах вряд ли бы возродилась. Десятилетиями эти земли в нашей стране восстанавливали. 

Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы

Спустя 35 лет после аварии мы видим: города оживают, люди возвращаются, открываются социальные объекты. Подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир - они сознательно жертвовали собой во имя жизни других. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы, сохранить свою страну. 

Президент пообщался с жителями Брагина

Александр Лукашенко принял участие в закладке аллеи памяти в Брагине

Сегодня эмоциональный день для каждого, кого коснулась чернобыльская беда. Те, кто не на словах, а на практике знает, как непросто было восстанавливать регион, не упустили возможность лично поблагодарить за это Президента. Спонтанный, но очень душевный разговор со словами поддержки, о здоровье, о молодежи и о будущем нашей страны. Подробности в следующих информационных выпусках. 
 
 
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Беларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. С ее последствиями мы...
 
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