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Александр Лукашенко принял участие в закладке аллеи памяти в Брагине
26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. С ее последствиями мы вынуждены справляться до сих пор.
Восстановление пострадавших регионов под личным контролем Президента
В Брагине заложили аллею памяти
Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионыСпустя 35 лет после аварии мы видим: города оживают, люди возвращаются, открываются социальные объекты. Подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир - они сознательно жертвовали собой во имя жизни других. Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы, сохранить свою страну.
Президент пообщался с жителями Брагина
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Беларусь сегодня вспоминает трагическую дату в истории. 35 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. С ее последствиями мы...
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