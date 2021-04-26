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Выставка "Всемирный день цирка" открылась в галерее "Университет культуры"
26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Акробатика, воздушная гимнастика, клоунада, дрессура животных - разнообразие цирковых жанров и самые яркие моменты лучших программ Белорусского цирка на выставке в галерее "Университет культуры" в Минске. Камерная экспозиция знакомит с фотостендами и коллекцией призов, взятых нашими артистами на международных конкурсах и фестивалях. Особый интерес вызывает гигантский макет цирка, через цветные окошки которого можно увидеть арену, гримерки, вольеры для животных. Отдельный коридор выставочного пространства заняло собрание эскизов цирковых костюмов.
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Акробатика, воздушная гимнастика, клоунада, дрессура животных - разнообразие цирковых жанров и самые яркие моменты лучших программ Белорусского цирка на выставке...
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