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Акробатика, воздушная гимнастика, клоунада, дрессура животных - разнообразие цирковых жанров и самые яркие моменты лучших программ Белорусского цирка на выставке в галерее "Университет культуры" в Минске. Камерная экспозиция знакомит с фотостендами и коллекцией призов, взятых нашими артистами на международных конкурсах и фестивалях. Особый интерес вызывает гигантский макет цирка, через цветные окошки которого можно увидеть арену, гримерки, вольеры для животных. Отдельный коридор выставочного пространства заняло собрание эскизов цирковых костюмов.



Марина Татаревич, директор художественной галереи "Университет культуры": Это уникальный красочный проект, который показывает историю и современность Белорусского цирка и отражает тот факт, что цирковое искусство не стоит на месте, развиваются жанры. Думаю, что эта экспозиция подарит радость как взрослым, так и детям.Презентация цирковой экспозиции прошла в лучших традициях циркового искусства: с клоунадой, выступлением дрессированной обезьянки Кузи, фотозонами и интерактивом.