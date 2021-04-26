ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасатели почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня героических коллег вспоминают спасатели. Работники МЧС почтили память ликвидаторов последствий катастрофы, которые жертвовали собой ради спасения других. Церемония возложения цветов к мемориальной доске Василия Игнатенко прошла в столице на улице его имени. Как отметил министр Вадим Синявский, наша страна провела беспрецедентную работу по возрождению территорий. Это и ликвидация последствий, и социальная поддержка людей, и реабилитация пострадавших.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: Сегодня, находясь там, на территории заповедника, Президент принимает очередные решения, которые будут отправной точкой развития этого региона, поддержания населения, которое там проживает. Это очень важно. Поэтому я убежден: двигаясь сообща, выполняя свои задачи, мы будем отвоевывать у этой трагедии часть территорий, на которых можно вести хозяйственную деятельность.
Спасатели почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС


 церемонии также приняли участие ликвидаторы. И сегодня некоторые участники тех событий служат в рядах МЧС. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня героических коллег вспоминают спасатели. Работники МЧС почтили память ликвидаторов последствий катастрофы, которые жертвовали собой ради спасения...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Молодечненском районе педагогические классы помогают определиться с будущей профессией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by