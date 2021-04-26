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Сегодня, находясь там, на территории заповедника, Президент принимает очередные решения, которые будут отправной точкой развития этого региона, поддержания населения, которое там проживает. Это очень важно. Поэтому я убежден: двигаясь сообща, выполняя свои задачи, мы будем отвоевывать у этой трагедии часть территорий, на которых можно вести хозяйственную деятельность.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасатели почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС Сегодня героических коллег вспоминают спасатели. Работники МЧС почтили память ликвидаторов последствий катастрофы, которые жертвовали собой ради спасения...

Сегодня героических коллег вспоминают спасатели. Работники МЧС почтили память ликвидаторов последствий катастрофы, которые жертвовали собой ради спасения других. Церемония возложения цветов к мемориальной доске Василия Игнатенко прошла в столице на улице его имени. Как отметил министр Вадим Синявский, наша страна провела беспрецедентную работу по возрождению территорий. Это и ликвидация последствий, и социальная поддержка людей, и реабилитация пострадавших.церемонии также приняли участие ликвидаторы. И сегодня некоторые участники тех событий служат в рядах МЧС.