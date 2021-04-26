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В Молодечненском районе педагогические классы помогают определиться с будущей профессией
26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда учителя еще сами ученики. Педагогические факультативы в школах позволяют старшеклассникам определиться с будущей профессией. На теоретических занятиях раз в неделю ребята изучают детскую психологию и этикет ведения урока. А на практических в режиме игры обучают первоклассников. Процесс контролируют опытные учителя.
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Когда учителя еще сами ученики. Педагогические факультативы в школах позволяют старшеклассникам определиться с будущей профессией. На теоретических занятиях раз...
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