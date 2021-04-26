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В Молодечненском районе педагогические классы помогают определиться с будущей профессией

26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда учителя еще сами ученики. Педагогические факультативы в школах позволяют старшеклассникам определиться с будущей профессией. На теоретических занятиях раз в неделю ребята изучают детскую психологию и этикет ведения урока. А на практических в режиме игры обучают первоклассников. Процесс контролируют опытные учителя. 

Первые педагогические классы в Молодечненском районе появились пять лет назад. За это время некоторые ученики уже вернулись в стены родной школы в качестве учителей. Определиться с будущей профессией ребята могут также в военно-патриотических, правовых и аграрных классах. 

 
 
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Когда учителя еще сами ученики. Педагогические факультативы в школах позволяют старшеклассникам определиться с будущей профессией. На теоретических занятиях раз...
 
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