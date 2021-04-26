В Молодечненском районе педагогические классы помогают определиться с будущей профессией

Источник материала: БT

Когда учителя еще сами ученики. Педагогические факультативы в школах позволяют старшеклассникам определиться с будущей профессией. На теоретических занятиях раз в неделю ребята изучают детскую психологию и этикет ведения урока. А на практических в режиме игры обучают первоклассников. Процесс контролируют опытные учителя.



Первые педагогические классы в Молодечненском районе появились пять лет назад. За это время некоторые ученики уже вернулись в стены родной школы в качестве учителей. Определиться с будущей профессией ребята могут также в военно-патриотических, правовых и аграрных классах.