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Должны быть хорошие урожаи. Влага присутствует, сеем в сроки, семена качественные, удобрения были внесены в полной норме.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской области начали сев кукурузы Сев кукурузы начала Брестская область. В этом сезоне под культуру отведено 220 тысяч гектаров. Одними из первых к процессу приступили хозяйства Брестского района....

Сев кукурузы начала Брестская область. В этом сезоне под культуру отведено 220 тысяч гектаров. Одними из первых к процессу приступили хозяйства Брестского района. Сев идет с соблюдением всех технологий. Перед тем как положить семена в землю, измеряют температуру почвы. Оптимальная - 10-12 градусов. В этом году весна затяжная, но, по словам специалистов, пока они укладываются в срок.К севу кукурузы приступил и север области. В Барановичском районе в этом году под зерно засеют 2 тысячи гектаров.