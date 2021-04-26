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В Брестской области начали сев кукурузы
26.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСев кукурузы начала Брестская область. В этом сезоне под культуру отведено 220 тысяч гектаров. Одними из первых к процессу приступили хозяйства Брестского района. Сев идет с соблюдением всех технологий. Перед тем как положить семена в землю, измеряют температуру почвы. Оптимальная - 10-12 градусов. В этом году весна затяжная, но, по словам специалистов, пока они укладываются в срок.
Андрей Сыса, главный агроном ОАО "СГЦ "Западный": Должны быть хорошие урожаи. Влага присутствует, сеем в сроки, семена качественные, удобрения были внесены в полной норме.К севу кукурузы приступил и север области. В Барановичском районе в этом году под зерно засеют 2 тысячи гектаров.
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Сев кукурузы начала Брестская область. В этом сезоне под культуру отведено 220 тысяч гектаров. Одними из первых к процессу приступили хозяйства Брестского района....
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