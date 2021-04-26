В Солигорском районе милиция раскрыла преступную схему в сфере АПК

Источник материала: Tut.by

Милиционеры Минской области сообщают о выявленном в агропромышленной сфере хищении.



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Серая схема обогащения работников за счет сельхозпредприятия работала с июля по ноябрь 2020 года. Всего, по информации УВД, было украдено 544 тонны пшеницы, кукурузы и рапса на более чем 267 тысяч рублей.

Задержаны 39-летний главный агроном, его 47-летняя жена, работающая главным бухгалтером, 49-летний предприниматель, который увозил похищенное зерно с территории завода. В числе подозреваемых еще 30-летняя завскладом и 59-летний директор крестьянско-фермерского хозяйства.