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Средняя пенсия в Беларуси - 513 рублей
26.04.2021 16:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты, средняя пенсия по возрасту в январе-марте 2021 года составила в Беларуси 512,3 рубля или 200 долларов в эквиваленте.
Как
По итогам первого квартала размер средней пенсии по возрасту составил 38,8% от начисленной средней зарплаты по стране и 45,1% от средней зарплаты после уплаты налогов и взносов.
Напомним, что с 1 февраля в Беларуси
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Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты, средняя пенсия по возрасту в январе-марте 2021 года составила в Беларуси 512,3 рубля или 200 долларов в...
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