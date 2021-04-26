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Средняя пенсия в Беларуси - 513 рублей

26.04.2021 16:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты, средняя пенсия по возрасту в январе-марте 2021 года составила в Беларуси 512,3 рубля или 200 долларов в эквиваленте.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, в реальном выражении (то есть, с учетом инфляции), за год средняя пенсия выросла на 3,3%, а в номинальном выражении — на 11,8%.

По итогам первого квартала размер средней пенсии по возрасту составил 38,8% от начисленной средней зарплаты по стране и 45,1% от средней зарплаты после уплаты налогов и взносов.

Напомним, что с 1 февраля в Беларуси увеличен размер бюджета прожиточного минимума. Вместе с БПМ выросли размеры привязанных к нему выплат: трудовых и социальных пенсий, доплат пенсионерам, государственных пособий и по уходу за инвалидами. При этом Министерство труда и социальной защиты Беларуси ставит рост пенсий основным направлением политики в социально-трудовой сфере и обещает его реализацию в 2021-2025 годах.

 
 
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Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты, средняя пенсия по возрасту в январе-марте 2021 года составила в Беларуси 512,3 рубля или 200 долларов в...
 
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