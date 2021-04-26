Средняя пенсия в Беларуси - 513 рублей

Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты, средняя пенсия по возрасту в январе-марте 2021 года составила в Беларуси 512,3 рубля или 200 долларов в эквиваленте.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, в реальном выражении (то есть, с учетом инфляции), за год средняя пенсия выросла на 3,3%, а в номинальном выражении — на 11,8%.

По итогам первого квартала размер средней пенсии по возрасту составил 38,8% от начисленной средней зарплаты по стране и 45,1% от средней зарплаты после уплаты налогов и взносов.