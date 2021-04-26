СБУ рассекретило документы по Чернобыльской АЭС: аварии были и до апреля 1986 года

Источник материала: Tut.by

Служба безопасности Украины к 35 годовщине Чернобыльской трагедии опубликовала рассекреченные документы КГБ СССР, касающиеся ЧАЭС. Из них следует, что аварии на Чернобыльской атомной случались и до 26 апреля 1986 года.



Фото: Сергей Брушко

Среди опубликованных СБУ документов — доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов. Все они помечены грифом «Секретно».



Фото с сайта avr.org.ua

Есть документы, которые касаются еще периода строительства станции. В них сообщается о том, что «на строительстве Чернобыльской АЭС имею место случаи нарушения технических норм», а также пожарной безопасности, техники безопасности ведения строительных и монтажных работ.

— Имеют место факты, когда отдельные руководители идут на грубейшие нарушения технологических норм ведения строительства, думая только о том, как быстрее сдать объекты, не заботясь о будущем и возможных трагических последствиях, — говорится в докладной записке, адресованной начальнику управления КГБ СССР по Киеву и Киевской области.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 26 апреля 1986 года.

Так в сентябре 1982 года на 1 энергоблоке произошло «выпадение радиоактивного топлива в графитовую кладку», в результате чего допустимый предел гамма-излучения был превышен в 100 раз. Среди предпринятых мер: «промыли загрязненные участки водой, засыпали грунтом и листьями».

Первого марта 1984 года об аварийных ситуациях на 3 и 4 энергоблоках сообщает «агент Юрий». Из докладной следует, что на третьем энергоблоке идет разрушение несущих и ограждающих конструкций помещений реакторного отделения, что представляет опасность для всего корпуса 3-го энергоблока. Аналогичная ситуация складывается и на 4-м энергоблоке, сообщает агент.

В 1983-м году в Справке о некоторых проблемах эксплуатации атомных электростанций в СССР, отмечалось, что «Ленинградская, Курская и Чернобыльская АЭС являются наиболее опасными в плане их дальнейшей эксплуатации, что может иметь угрожающие последствия». И в случае аварии радиоактивность будет «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

В июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, количество привлекаемых специалистов, заболеваемость и прочее.

СБУ также отмечает , что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.