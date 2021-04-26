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В Сморгони мужчина плеснул кипятком с пельменями в свою 2-летнюю падчерицу. Возбуждено уголовное дело

26.04.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сморгони 43-летний мужчина облил кипящей водой с пельменями свою маленькую падчерицу и ее отца. Прокуратура возбудила уголовное дело, сообщает kraj.by.

— Обвиняемый живет с женой в квартире одного из домов на Юбилейной улице. У супругов один общий ребенок и у женщины — две дочки от первого брака. Преступление было совершено вечером 8 марта, когда отец этих девочек пришел их поздравить с праздником, — рассказал заместитель прокурора Сморгонского района Алексей Бондарчук. — Около 22.00 на кухне между мужчинами завязался конфликт. Причем нынешний муж матери девочек был пьян. В ходе ссоры он ударил в лицо бывшего мужа своей жены, когда тот держал на руках свою 2-летнюю дочь. После этого обвиняемый взял на плите кастрюлю, в которой варились пельмени, и плеснул на обоих кипятком. Мать в это время тоже была в квартире.

По словам Алексея Бондарчука, мужчина с дочкой получили термические ожоги. У него обожжены руки, у девочки — грудь и живот.

Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала их телесные повреждения как легкие, повлекшие кратковременное расстройство здоровья. В таких случаях уголовное дело возбуждается по заявлению пострадавшего, но мужчина не стал его писать.

Прокуратура воспользовалась своим правом начать уголовное производство без заявления потерпевшей стороны. Дело возбудили и передали в районный отдел Следственного комитета для предварительного расследования.

Обвиняемый уже имеет непогашенную судимость за невыплату алиментов.

Дело расследуется по статье 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Преступление наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

Мера пресечения в отношении мужчины пока не избиралась.

 
 
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Дело расследуется по статье 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленное причинение легкого телесного повреждения».
 
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