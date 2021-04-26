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Осудили трех витеблянок, которые перед Новым годом вывозили товары из магазинов в детской коляске

26.04.2021 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три витеблянки, которые в канун Нового года обокрали магазины Green и «Дионис-2» в Полоцке, а продукты вывозили в детской коляске, получили уголовные сроки. Об этом сообщает суд.


Скриншот видео с камеры

В суде рассмотрели дела 42-летней, 40-летней и 32-летней жительниц областного центра. Все они имеют на иждивении несовершеннолетних детей, средняя по возрасту женщина уже была судима за кражу. Все три были признаны виновными в краже совершенной повторно группой лиц (ч. 2 ст. 205 УК). Ранее судимой 40-летней женщине дали полтора года колонии, оставшимся двум — 32- и 42-летней — по полтора года «домашней химии».

29 декабря витеблянки приехали в Полоцк. Там они отправились в торговый центр «Green» — и набили детскую коляску продукцией более чем на 600 рублей.

В следующем магазине, «Дионис-2», они попытались сделать то же, но все махинации заметила охрана. На тот момент у женщин в коляске было спрятано товара почти на 450 рублей. Милицию вызвать не стали.

Спустя месяц в Green при переучете обнаружили недостачу и обратились в милицию. Благодаря записям с камер наблюдения воровок вычислили.

В суде женщины вину признали частично.

Приговор в законную силу не вступил.

 
 
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Три витеблянки, которые в канун Нового года обокрали магазины Green и «Дионис-2» в Полоцке, а продукты вывозили в детской коляске, получили уголовные сроки
 
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