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На бывшего подполковника ГУБОПиК завели еще одно уголовное дело и объявили в розыск

26.04.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее КГБ внес его в список лиц, причастных к террористической деятельности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси, — говорится в сообщении СК.

Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, подполковник Станислав Лупоносов отслужил в милиции почти 20 лет. Последние месяцы — в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Месяц назад стало известно, что он сотрудничал с инициативой BYPOL до своего увольнения в декабре прошлого года.

КГБ Беларуси внес его в список лиц, причастных к террористической деятельности. Его обвиняют в покушении на акт терроризма, совершенный организованной группой (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289) Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
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Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных...
 
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