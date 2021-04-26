На бывшего подполковника ГУБОПиК завели еще одно уголовное дело и объявили в розыск

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее КГБ внес его в список лиц, причастных к террористической деятельности.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси, — говорится в сообщении СК.

Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, подполковник Станислав Лупоносов отслужил в милиции почти 20 лет. Последние месяцы — в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Месяц назад стало известно, что он сотрудничал с инициативой BYPOL до своего увольнения в декабре прошлого года.

КГБ Беларуси внес его в список лиц , причастных к террористической деятельности. Его обвиняют в покушении на акт терроризма, совершенный организованной группой (ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 289) Уголовного кодекса Беларуси.