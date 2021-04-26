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На бывшего подполковника ГУБОПиК завели еще одно уголовное дело и объявили в розыск
26.04.2021 18:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД Станислава Лупоносова,
Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого Станислава Лупоносова — бывшего сотрудника ГУБОПиК МВД. Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси, — говорится в сообщении СК.
Прокурором санкционировано применение к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, подполковник Станислав Лупоносов отслужил в милиции почти 20 лет. Последние месяцы — в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Месяц назад стало известно, что он
КГБ Беларуси
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Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ст. 352 (Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных...
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